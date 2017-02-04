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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Создан каркас, позволяющий восстанавливать нервные ткани
    Опубликовано: 2017-02-04 07:24:27

    Миниатюрный каркас, напоминающий соты, можно будет использовать для восстановления поврежденных нервов, полагает группа исследователей из Великобритании и Германии.

    Сейчас новшество тестируется на грызунах. Специалисты объяснили, что каркас в виде сот способен направить через отверстия пучки нервов, в итоге вылечив поврежденный нерв при травмах позвоночника. Оказалось, что нервы, располагающиеся вне спинного и головного мозга, способны регенерироваться. Каркас помогает им в этом, утверждают исследователи.

    Ранее ученые уже тестировали трубки, призванные решить эту же проблему (в трубку просто просовываются две части разорванного нерва). Но сотовая структура, созданная из фотополимеризующейся полимолочной кислоты, которая разлагается, когда нерв срастается, в большей степени напоминает естественную конструкцию нервов.

    Результаты исследования были опубликованы в свежем номере журнала Biofabrication.

    medicinform.net

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