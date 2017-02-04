Прием пищи в кругу семьи защит от ожирения

Семейные обеды и ужины помогают предупредить ожирение у членов семьи, особенно у детей, утверждают американские исследователи из Ратгерского Университета в Нью-Джерси.

Ученые изучили 68 научных работ на тему влияния семейных обедов и ужинов на вес и здоровье в целом членов семьи. Специалисты пришли к выводу, что чем реже устраивались семейные ужины или обеды, тем выше был риск ожирения, тем чаще члены семьи, особенно дети, выбирали вредные продукты, питаясь вне дома. Это незамедлительно сказывалось отрицательным образом на здоровье. В то же время индекс массы тела детей, обедавших дома, чаще всего был ниже, чем у сверстников, питающихся в кафе или от случая к случаю.

Согласно статистике, более 40% денег, выделяемых американцами на еду, тратятся на походы в рестораны и забегаловки. Семейные ужины обычно приурочены к какому-то празднику. Между тем, специалисты установили, что если часто есть дома, дети будут потреблять больше фруктов, овощей, продуктов, богатых клетчаткой, кальцием и витаминами.

Эксперты настоятельно рекомендуют регулярно устраивать обеды и ужины в семейном кругу, чтобы все члены семьи были здоровы и не набирали лишние килограммы.

medicinform.net