С годами женщины чувствуют себя более привлекательными

После многих лет экспериментов с внешностью к 35 годам женщины обычно находят свой стиль, что дарит им чувство уверенности в себе, пишет The Telegraph.

Американские исследователи в ходе опроса выяснили, что с годами большинство женщины ощущали большую уверенность в своей внешности. Кроме того, три женщины из четырех полагали, что в зрелом возрасте они стали более стильными, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Каждая двадцатая респондентка призналась, что не чувствовала себя максимально комфортно до 56 лет. Между тем, более половины дам сознались, что испытывают чувство вины, что одеваются в одежду, рассчитанную на более молодых женщин.

Радует то, что большинство женщин испытывали все большую уверенность в себе с каждым годом и приблизительно в 35 лет ощущали себя наиболее привлекательными и стильными. Самооценка играет решающую роль, так как даже самые модные вещи будут смотреться не очень эффектно на женщине, неуверенной в себе, считают психологи.



medicinform.net