Орегано защитит от рака

Популярная специя орегано, часто добавляемая в пиццу и пасту, обладает противораковыми свойствами, считают американские исследователи из Университета Лонг-Айленда.

Ученые провели тесты с клетками рака простаты в лабораторных условиях. Оказалось, что карвакрол, компонент орегано, провоцирует апоптоз (процесс, приводящий к самоуничтожению раковых клеток). Исследователи обратили внимание, что ранее публиковались результаты научных работ, в которых говорилось, что пицца снижает риск рака. Тогда противораковый эффект связывали с ликопином, дающим красный цвет томатам, добавляемым в пиццу. Однако сотрудники Университета Лонг-Айленда полагают, что все дело в орегано.

Они утверждают, что орегано обладает противовоспалительными свойствами и антибактериальным эффектом. По эффективности воздействия на рак эту специю можно приравнять к куркуме, считают ученые.

medicinform.net