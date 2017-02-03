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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Орегано защитит от рака
    Опубликовано: 2017-02-03 19:24:59

    Популярная специя орегано, часто добавляемая в пиццу и пасту, обладает противораковыми свойствами, считают американские исследователи из Университета Лонг-Айленда.

    Ученые провели тесты с клетками рака простаты в лабораторных условиях. Оказалось, что карвакрол, компонент орегано, провоцирует апоптоз (процесс, приводящий к самоуничтожению раковых клеток). Исследователи обратили внимание, что ранее публиковались результаты научных работ, в которых говорилось, что пицца снижает риск рака. Тогда противораковый эффект связывали с ликопином, дающим красный цвет томатам, добавляемым в пиццу. Однако сотрудники Университета Лонг-Айленда полагают, что все дело в орегано.

    Они утверждают, что орегано обладает противовоспалительными свойствами и антибактериальным эффектом. По эффективности воздействия на рак эту специю можно приравнять к куркуме, считают ученые.

    medicinform.net

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