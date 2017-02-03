Глобальное потепление «принесет» в Европу тропические болезни

По мнению британских исследователей из Университета Ливерпуля, глобальное потепление приведет к расширению ареала обитания москитов, переносящих тропические заболевания, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Эксперты призывают мировую общественность обратить внимание на этот вопрос ввиду проникновения москитов, переносящих лихорадку Денге и чикунгунью, в центральные и северные области Европы. В частности, Азиатский тигровый москит и Aedes albopictus уже были замечены во Франции и Бельгии.

С помощью климатических моделей исследователи попытались предугадать, как изменение климата повлияет на распространение насекомых. Согласно анализу, особые изменения ожидают южную часть Великобритании, север Франции, Бенилюкс, части Германии, Италии, Сицилии и Балканы.

Например, в Британии Азиатский тигровый москит может активно расплодиться в 2030-2050 годах. Москит был завезен в Европу вместе с товаром из Азии, полагают специалисты. Теперь же для его существования создаются идеальные условия.

medicinform.net