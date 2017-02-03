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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Детей животные привлекают больше, чем игрушки
    Опубликовано: 2017-02-03 10:04:17

    Дети младше 11 месяцев любят животных больше, чем игрушки, установили исследователи из Университета Вирджинии.

    Ученые провели эксперимент, в котором наблюдали за реакцией на животных детей в возрасте 11 месяцев и старше трех лет. Самые маленькие не боялись изначально даже пауков и змей, страх появлялся по мере взросления. Это доказывает тот факт, что дети предпочитали проводить больше времени с живыми существами (опасными, в том числе), чем с игрушками. Дети чаще говорили о животных, спрашивали о них взрослых.

    Специалисты считают, что с помощью животных можно хорошо наладить общение с ребенком. Живое существо намного интереснее для малыша практически с первых месяцев жизни. Исследователи советуют завести животное, чтобы дети быстрее развивались.

    Ученые планируют выяснить, когда именно и как ребенок учится бояться опасных животных. Возможно, это подскажет ключ к лечению фобий и сильных страхов у взрослых пациентов.

    medicinform.net

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