Детей животные привлекают больше, чем игрушки

Дети младше 11 месяцев любят животных больше, чем игрушки, установили исследователи из Университета Вирджинии.

Ученые провели эксперимент, в котором наблюдали за реакцией на животных детей в возрасте 11 месяцев и старше трех лет. Самые маленькие не боялись изначально даже пауков и змей, страх появлялся по мере взросления. Это доказывает тот факт, что дети предпочитали проводить больше времени с живыми существами (опасными, в том числе), чем с игрушками. Дети чаще говорили о животных, спрашивали о них взрослых.

Специалисты считают, что с помощью животных можно хорошо наладить общение с ребенком. Живое существо намного интереснее для малыша практически с первых месяцев жизни. Исследователи советуют завести животное, чтобы дети быстрее развивались.

Ученые планируют выяснить, когда именно и как ребенок учится бояться опасных животных. Возможно, это подскажет ключ к лечению фобий и сильных страхов у взрослых пациентов.

medicinform.net