Отказывающиеся от госпитализации пациенты умирают в два раза чаще ждущих выписки

Пациенты, покидающие госпиталь вопреки рекомендациям врачей, подвергают себя повышенному риску повторной госпитализации или летального исхода в течение месяца. К таким выводам пришли нью-йоркские исследователи из Медицинского центра им. Мозеса Монтефиоре, передает Reuters Health.

В США около 500 тыс. пациентов в год отказываются от амбулаторного лечения, невзирая на медицинские рекомендации. Исследование показало, что такое решение может обернуться повторной госпитализацией или смертью больного, особенно, если речь идет о лечении астмы, ВИЧ или сердечного приступа.

Из 84 тыс. пациентов больницы, выписавшихся между 2002 и 2008 гг., в течение месяца были повторно госпитализированы 25% сделавших это вопреки медицинским предписаниям и лишь 11% выписанных запланировано. Кроме того, пациенты из первой категории умирали в два раза чаще – 1,3% по сравнению с 0,7% больных, скончавшихся после запланированной выписки.



Однако, по словам ведущего исследователя доктора Уильяма Н. Соверна, на данный момент еще не известны точные причины изложенного.

Как правило, пациенты, покинувшие больницу самостоятельно, имеют более короткий срок лечения, чем те, кто оставался до выписки.



«Так что вполне вероятно, что ушедшие самовольно не получили необходимого лечения или же остались без необходимого им последующего ухода и наблюдения», - отметил доктор Соверн.



Он подчеркнул, что люди должны знать об опасностях слишком раннего ухода из больницы, но это не значит, что надо слепо подчиняться всем предписаниям врачей. Отказ от помощи является основополагающим правом пациента, однако, по словам исследователя, часто люди покидают клинику не потому, что не хотят лечения, а потому, что им надо работать или смотреть за детьми.



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