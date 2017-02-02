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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Подтверждены антивозрастные свойства красного вина
    Опубликовано: 2017-02-02 23:24:29

    Химическое соединение ресвератрол, которое содержится в красном вине, действительно имеет омолаживающие свойства, доказали ученые из Гарвардской медицинской школы.

    В медицине и раньше было известно о положительном воздействии ресвератрола на организм, но только сейчас удалось раскрыть механизм этого воздействия. А именно, окончательно доказана абсолютная связь между омолаживающими свойствами ресвератрола и гена SIRT1 (т.н. гена долголетия).
    В ходе экспериментов на мышах выяснилось, что животные, искусственно лишенные гена SIRT1, не получили никакого позитивного эффекта от ресвератрола.

    Понимание этого механизма поможет фармацевтам двигаться вперед в создании антивозрастных препаратов, а также лекарств от болезни Альцгеймера, инсульта и других.

    Хотя большинство людей, вероятно, предпочли бы выпить полбокала вина, чем глотать таблетки, в вине ресвератрол содержится в так называемых «грязных молекулах», поэтому его действие не будет выраженным, отмечает руководитель исследовательской группы Дэвид Синклер.

    medicinform.net

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