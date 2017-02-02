Каждая пятая женщина, прошедшая ЭКО, позже беременеет без медицинской помощи

Несмотря на диагноз «бесплодие», некоторые пары, пытающиеся зачать ребенка с помощью ЭКО, позже смогли сделать это естественным путем, сообщили исследователи из Франции, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые собрали информацию о более чем 2100 супругах, которые пытались зачать ребенка методом экстракорпорального оплодотворения во Франции с начала 2000-х годов. Около 1300 из них достигли успеха. При этом 17% имеющих ребенка «из пробирки» позже родили еще одного естественным путем. Среди пар, которым не удалось зачать ребенка с помощью ЭКО, 24% позже стали родителями без медицинской помощи.

Исследователи также отметили, что время от времени из очереди на ЭКО по государственной программе «выпадают» женщины, которым удается забеременеть самостоятельно. Это так называемое «спонтанное зачатие», которое происходит в парах с диагнозом «бесплодие», как правило, после прекращения любого лечения, подчеркивают врачи.

При этом более высокие шансы на спонтанную беременность имеют супружеские пары, у которых причина бесплодия не ясна. Таких насчитывается 12-13%.

Как подчеркивают ученые, результаты данного исследования должны помочь семьям, которые не смогли зачать ребенка с помощью ЭКО.

«Необходимо понимать, что диагноз «бесплодие» никогда не означает отсутствие возможности забеременеть, а лишь низкую или очень низкую вероятность этого», – отметила доктор Пенелопа Трауд.

medicinform.net