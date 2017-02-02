Нетрадиционная медицина поможет бросить курить

Иглоукалывание и гипноз действительно могут помочь бросить курить, утверждают канадские исследователи из Университета Макгилла.

Ученые обнаружили, что курильщики, подвергавшиеся акупунктуре, бросали вредную привычке втрое чаще, чем те, кто не прибегал к китайской медицине.

Кроме того, после четырех сеансов гипноза курильщики лучше справлялись с зависимостью, чем те, кому была оказана минимальная медицинская помощь.

Тем не менее исследователи отметили, что у такого рода помощи есть свои подводные камни, в причинах которых светилам науки еще предстоит разобраться. Главный минус описанных средств – непостоянство результатов. Однако преимущества альтернативного лечения игнорировать никак нельзя.

По мнению исследователя Мехди Тахири, курильщики, которые хотят бросить курить, должны вначале попробовать стандартные подходы: никотин-заместительную терапию, лекарства и поведенческое консультирование.

«Однако во многих случаях стандартные методы не срабатывают. Тогда мы должны рекомендовать иглоукалывания и гипноз как альтернативу», – подчеркнул ученый.

Он добавил, что еще предстоит выяснить оптимальное количество сеансов иглоукалывания и гипноза для полного излечения от зависимости, а также – какой из методов лучше.

medicinform.net