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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нетрадиционная медицина поможет бросить курить
    Опубликовано: 2017-02-02 19:04:30

    Иглоукалывание и гипноз действительно могут помочь бросить курить, утверждают канадские исследователи из Университета Макгилла.

    Ученые обнаружили, что курильщики, подвергавшиеся акупунктуре, бросали вредную привычке втрое чаще, чем те, кто не прибегал к китайской медицине.
    Кроме того, после четырех сеансов гипноза курильщики лучше справлялись с зависимостью, чем те, кому была оказана минимальная медицинская помощь.

    Тем не менее исследователи отметили, что у такого рода помощи есть свои подводные камни, в причинах которых светилам науки еще предстоит разобраться. Главный минус описанных средств – непостоянство результатов. Однако преимущества альтернативного лечения игнорировать никак нельзя.

    По мнению исследователя Мехди Тахири, курильщики, которые хотят бросить курить, должны вначале попробовать стандартные подходы: никотин-заместительную терапию, лекарства и поведенческое консультирование.
    «Однако во многих случаях стандартные методы не срабатывают. Тогда мы должны рекомендовать иглоукалывания и гипноз как альтернативу», – подчеркнул ученый.
    Он добавил, что еще предстоит выяснить оптимальное количество сеансов иглоукалывания и гипноза для полного излечения от зависимости, а также – какой из методов лучше.

    medicinform.net

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