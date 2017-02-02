Ученые усомнились в смерти Ленина от естественных причин

Ученые заподозрили, что Владимир Ленин скончался в результате отравления, сообщает The Washington Post. Причины смерти первого советского лидера пытались установить американский невролог Гарри Винтерс (Harry Vinters) и российский историк Лев Лурье. Они представили результаты работы на ежегодной конференции, посвященной кончине различных исторических деятелей, в Медицинской школе при Мэрилендском университете.

Ленин скончался 21 января 1924 года в возрасте 53 лет. Согласно официальному заключению, он страдал распространенным атеросклерозом сосудов головного мозга. Причинами смерти политика называются нарушение кровоснабжения мозга и кровоизлияние в мягкую оболочку органа (инсульт).

По словам Лурье, состояние Ленина ухудшалось постепенно. В 1921 году он перенес инсульт, в результате чего правая половина его тела оказалась парализована. Тем не менее, историк считает, что советскому лидеру удалось восстановиться после инсульта, и в начале 1924 года он смог отправиться на охоту.

Изучив историю болезни Ленина и протокол вскрытия его тела, Винтерс заключил, что за несколько часов до смерти политик был активен и разговаривал. Однако непосредственно перед кончиной он перенес серию судорожных припадков. По мнению невролога, это не похоже на классические проявления инсульта.

Винтер также выяснил, что в ходе патолого-анатомического исследования тела Ленина не была проведена токсикологическая экспертиза. В связи с этим авторы доклада предположили, что советский политический деятель был отравлен.

medicinform.net