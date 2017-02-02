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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые усомнились в смерти Ленина от естественных причин
    Опубликовано: 2017-02-02 17:24:29

    Ученые заподозрили, что Владимир Ленин скончался в результате отравления, сообщает The Washington Post. Причины смерти первого советского лидера пытались установить американский невролог Гарри Винтерс (Harry Vinters) и российский историк Лев Лурье. Они представили результаты работы на ежегодной конференции, посвященной кончине различных исторических деятелей, в Медицинской школе при Мэрилендском университете.

    Ленин скончался 21 января 1924 года в возрасте 53 лет. Согласно официальному заключению, он страдал распространенным атеросклерозом сосудов головного мозга. Причинами смерти политика называются нарушение кровоснабжения мозга и кровоизлияние в мягкую оболочку органа (инсульт).

    По словам Лурье, состояние Ленина ухудшалось постепенно. В 1921 году он перенес инсульт, в результате чего правая половина его тела оказалась парализована. Тем не менее, историк считает, что советскому лидеру удалось восстановиться после инсульта, и в начале 1924 года он смог отправиться на охоту.

    Изучив историю болезни Ленина и протокол вскрытия его тела, Винтерс заключил, что за несколько часов до смерти политик был активен и разговаривал. Однако непосредственно перед кончиной он перенес серию судорожных припадков. По мнению невролога, это не похоже на классические проявления инсульта.

    Винтер также выяснил, что в ходе патолого-анатомического исследования тела Ленина не была проведена токсикологическая экспертиза. В связи с этим авторы доклада предположили, что советский политический деятель был отравлен.

    medicinform.net

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