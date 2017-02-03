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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 5 лучших продуктов для мужского здоровья
    Опубликовано: 2017-02-03 16:44:49

    Мы то, что мы едим – так говорили древние. Какую пищу надо употреблять, чтобы чувствовать себя настоящим мужчиной? Перед вами рейтинг «мужественных» продуктов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    1. Красное мясо – незаменимый продукт для любого мужчины. Оно является одним из лучших источников лейцина и аминокислоты, которые способствуют наращиванию мышц.

    2. Вишни или вишневый сок. Пигмент, содержащийся в этих продуктах, по своему действию схож с противовоспалительными препаратами. Если вы чувствуете боли в мышцах после тренировки, просто поешьте вишен.

    3. Шоколад улучшает кровоток. А плохое кровообращение является причиной эректильной дисфункции (попросту говоря – импотенции). Поэтому, несмотря на стереотипы, шоколад – вполне мужской продукт.

    4. Морепродукты богаты цинком, который имеет большое значение для мышц, сердца и репродуктивной системы. Специалисты утверждают, что дефицит цинка влияет на качество спермы. Если вы не большой любитель морепродуктов, замените их говядиной, курицей или орехами. В них также содержится цинк.

    5. Авокадо – поставщик так называемых «хороших» жиров. Они очистят вашу кровь, выведя из нее холестерин. Оливковое масло и орехи также содержат хорошие жиры.

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