Анализ крови на рак груди: инновационный тест

Проверится на рак груди теперь можно легко и быстро – сдав кровь. До сегодняшнего дня диагностика рака груди была более сложной и затратной – женщинам требовалось пройти маммографию.

Пока что новый тест доступен только в Лондоне, именно там его разработали и впервые внедрили ученые. Однако ожидается, что новый метод диагностики рака вытеснит существующие инструментальные методы.

Анализ крови будет быстрее и проще, было бы обнаружить рак на ранней стадии, чем маммография, и поможет избежать ложных срабатываний. Он также надеялся, что это могло бы улучшить лечение путем обнаружения ли больных раком молочной железы, скорее всего, рецидивов и какие препараты их конкретного типа опухоли будет реагировать. Скрининг рака молочной железы, однако, является спорным вопросом. Сторонники подчеркивают тот факт, что ранняя диагностика приводит к улучшению шансов на успешное лечение. Подсчитано, что скрининг NHS груди Программы сохраняет 1 400 жизней в год. Критики утверждают, что скрининг есть неприемлемо высокий процент ложных срабатываний. Это означает, что некоторые женщины, которые не имеют рак молочной железы, ошибочно поставлен диагноз состояния. Это вызывает вреда за счет беспокойства, ненужные инвазивные тесты дальнейшего а иногда и лечения, которые не нужны.

Число пациентов с диагнозом рака молочной железы увеличивается, но выживаемость также растет – и это достижение ранней диагностики. Она позволяет назначить своевременное лечение и спасает тысячи жизней.

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