Как победить скуку

Ученые решили исследовать скуку. Увы, универсальное лекарство против нее пока не найдено, только описаны ее психологические механизмы и определена сущность, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Скука – это эмоционально отрицательно окрашенное состояние, при котором человек хочет, но не может принимать участие в каком–либо действии. Скука может быть хроническим состоянием, которое может усугубиться проблемами с алкоголем, наркотиками или игорной зависимостью. На работе это состояние может привести к серьезным авариям, особенно, если речь идет о водителях, медицинских работниках и представителях других специальностей, требующих бдительности.

Чтобы победить скуку, необходимо выявить ее причину. По данным исследования, мы скучаем в следующих случаях:

когда находимся в ожидании чего–то;

когда ожидаем чего–то важного от какого–либо о события или явления, но все оборачивается банальностью;

когда кажется, что душа лишена содержания и мир топчется на месте;

когда человек вынужден все время создавать что–то новое.

Исследователи надеются, что в дальнейшем представится возможность более точно разобраться с феноменом скуки и найти средство по ее преодолению.

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