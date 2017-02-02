Сон может убить

Беспокоитесь о достаточном количестве ночного сна? Шведские ученые предупреждают, что 50% женщин в возрасте от 20 до 20 лет страдают от опасного синдрома – апноэ во сне.

Ранее остановка дыхания во сне, т.е. апноэ сна, считалась явлением присущим в основном сильной половине человечества. Новое исследование опровергает это мнение. Среди женщин, принимавших участие в эксперименте, половина переживала остановку дыхания более чем на 10 секунд, по крайней мере, пять раз в час.

Когда человек, мужчина или женщина, страдает от обструктивного апноэ, он нормально дышит в течение дня. Однако ночью во время сна его горло разрушается, поскольку остановка дыхания перекрывает доступ достаточного кислорода. Нарушение дыхания может длиться от 10 до 60 секунд.

В лучшем случае расстройства сна приводят к плохому качеству сна, головным болям и дневной усталости. В худшем случае – это заболевание может убить вас, увеличив риск развития высокого кровяного давления, болезней сердца, диабета и инсульта.

Среди факторов риска, приводящих к апноэ во сне, медики называют: избыточный вес, высокое артериальное давление, возраст (чем старше человек, тем выше риск), проблемы с носоглоткой.

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