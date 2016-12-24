Как правильно выбрать монитор для ПК

Важным устройством в каждом компьютере является дисплей, поскольку от него зависит качество изображения, а значит, и Ваше удобство в работе или в игре за ПК. Сегодня большой популярностью пользуются мониторы с ЖК-экраном. Их выпускают многие компании. Подобрать монитор можно очень легко, особенно если вы разбираетесь во всех тонкостях выбора. Чтобы приобрести монитор для ПК необязательно идти в компьютерный магазин, поскольку это можно сделать в интернет-магазине Фокстрот. Тут представлен всегда большой выбор мониторов по доступной цене.

Если вы отдаете свое предпочтение американским фирмам-производителям, тогда вас точно заинтересуют модели мониторов DELL , характеристики которых весьма интересные.

Советы по выбору монитора для ПК

Перед тем как приобрести дисплей, следует обязательно ответить себе на несколько важных вопросов. Главный состоит в том, для каких вообще целей он вам необходим. На дисплеи цены являются самыми разными. Нет смысла сегодня переплачивать и приобретать какую-то самую «крутую» по всем характеристикам модель, если вы собираетесь только каждый день зависать в Интернете. Это, наверное, тот случай, когда можно приобрести самую недорогую модель, которая по своему дизайну намного лучше сможет вписаться в ваш интерьер. При этом необходимо делать акцент на возможности настройки яркости для комфортной работы в темное время дня. Лучше всего также, чтобы не было мерцания подсветки, от которого быстро устают газа.

На что обращать внимание при выборе дисплея

А первую очередь нужно определиться с типом матрицы или, если проще, - экрана. Их сейчас достаточно много, так как производители все время совершенствуют технологии. Так, TN-матрицы при своей небольшой цене уже нельзя назвать эталоном качества. Их сместили IPS экраны, которые показывают намного лучшие результаты почти во всех областях. Уровень контрастности, качество передачи цветов, насыщенность цветов, широкие углы обзора – все эти параметры являются крайне важными. Поскольку если глаза будут все время напрягаться, ничем хорошим это точно не кончится.

Важной парой можно назвать диагональ и разрешение дисплея. От размера диагонали зависит также размер изображения, которое будет видеть человек. Разрешение определяет детализацию, возможность различать отдельные элементы изображения. Поэтому для просмотра кино или дизайнерской работы лучше всего стоит выбирать дисплеи с высоким разрешением.