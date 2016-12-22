Пластиковые окна – цены, выбор, установка

Какая бы непогода ни разбушевалась на улице, в вашем доме будет тепло и комфортно, если вы установите энергоэффективные пластиковые окна. Дождь и ветер, жара и холод останутся по ту сторону стекол, а вы сможете наслаждаться тишиной и уютом. Качественные системы ПВХ позволят вам экономить на отоплении и энергоресурсах, избавят от сквозняков и выгорания мебели, сократят затраты на кондиционирование и придадут обстановке современный привлекательный вид.

Лучшие пластиковые окна предлагает сайт «4etag.kiev». Ассортимент этой оконной компании включает заведомо надежные оконные конструкции от разных производителей Польши, Украины, Германии. Доступные цены, удобная классификация изделий ПВХ и профессиональный монтаж сделают вашу покупку наиболее выгодной.

Пластиковые окна – 3 класса остекления

Специализированный сайт «4 этаж. Окно от и до» экономит время каждого клиента, благодаря простой и понятной схеме поиска, подачи заявок и распределения металлопластиковых систем по трем разным секторам.

ДОСТУПНО! Лучший способ сэкономить и выполнить качественное остекление. В ассортименте базовые варианты: WDS Millenium, Евролайн, Windom Eco, Olimpia, Windom. Все эти окна изготавливают украинские производители, предлагая на них минимальные цены!

ПРАКТИЧНО! Самые популярные и недорогие модели немецких окон к вашим услугам, это трехкамерные изделия: KBE Optima, Rehau 60, Salamander 2D и четырехкамерные системы WDS 400 и Decco 60 (Украина, Польша). Эстетичные и практичные варианты для энергосберегающего остекления.

МАКСИМАЛЬНО! В этом секторе представлены оконные блоки из пяти-, шестикамерного профиля, в комплектации с двухкамерными стеклопакетами. На выбор немецкие системы Salamander Streamline, KBE Optima, Rehau 70, польские окна Decco 70, украинские изделия WDS 500.

Недорогие пластиковые окна – цены

Посмотреть цены на пластиковые окна в типовых размерах можно на сайте фирмы. Здесь же вы можете заказать предварительный расчет остекления совершенно бесплатно. В каждом классе действую скидки и специальные предложения:

Бесплатные замеры.

Энергосбережение окон в подарок.

Скидки на системы ПВХ.

Акционные программы.

Проектирование остекления бесплатно.

При установке утепленных конструкций класса «Максимально» вы можете взять кредит по энергосберегающим программам с компенсацией:

«Тепла оселя» - возмещение 35% стоимости окон (о действии программы уточняйте у менеджеров).

«Iq Energy» - компенсация 20% средств, затраченных на покупку теплых изделий ПВХ.

Подробнее ознакомиться с ассортиментом, посмотреть фотогалерею готовых работ, заказать расчет и сделать заявку на установку можно на онлайн ресурсе компании 4etag.kiev.ua.

