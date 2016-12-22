На достройку Подольско-Воскресенского моста в Киеве выделят 1 млрд 250 млн Опубликовано: На достройку Подольско-Воскресенского моста в Киеве из Государственного бюджета выделят 1 млрд 250 млн гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.

Мэр Киева отметил, что Киевсовет принял бюджет столицы и существенно увеличила его - до более 38-ми млрд грн.

"Что важно: больше средств мы направим на области образования и здравоохранения. Расходы на образовательные нужды составлять более 10,5 млрд. грн. На здравоохранение запланированная сумма - более чем 7,5 млрд. грн. Увеличили финансирование и социальной защиты и сферы ЖКХ ", - отметил В.Кличко.

Мэр также отметил, что в Госбюджете страны учтены потребности Киева. И поблагодарил депутатов Киевсовета, которые работали с депутатским корпусом Верховной Рады.

"В частности, предусмотрено 1 млрд. 250млн. на такой важный объект как Подольско-Воскресенский мост. Это позволит нам укрепить и обезопасить его для того, чтобы начать работы по достройке моста. А планы в этом отношении - решительные ", - подчеркнул Киевский городской голова.

Он напомнил, что немецкая сторона помогает Киеву привлечь инвесторов для достройки объекта. И потенциально они уже есть.

"Мы продолжаем переговоры и после финансовой и технической экспертизы состояния конструкции, надеюсь, приступим к активной фазе работ. На осуществление такой экспертизы, которая должна завершиться уже весной, немецкая сторона выделила 200 тыс. евро ", - подчеркнул В.Кличко. Алина Губерначук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.