Представительница Луганщины удостоена титула «Юная Мисс Вселенная» Опубликовано: Представительницам Луганщины не впервой добиваться высоких титулов на различных конкурсах красоты всеукраинского и международного рангов. Но обычно этих девушек готовят в городских модных агентствах. А ныне, в канун Нового года, земляков порадовала школьница из сельской глубинки, точнее — из старинного поселка Белокуракино.

Четырнадцатилетняя Екатерина Дроздова из этого райцентра участвовала в проходившем в киевском «Украинском доме» зимнем конкурсе красоты и таланта «White Princess Of The Universe» — «Белая Принцесса Вселенной». Здесь выявляют красоту, талант, интеллект юных дарований. И при этом стараются, чтобы в их творчестве были отражены этические и эстетические достояния народов мира. Готовясь к конкурсу, участницы знакомятся с различными гранями отечественной и мировой культуры. Они состязаются за титулы «Белая Принцесса Вселенной», «Юная Княжна Вселенной», «Юная Мисс Вселенная».

Катя состязалась за третий. Выбрав страну, в которую хотела бы поехать с миссией «детской дипломатии», она показала себя знатоком Великобритании. Затем блеснула в бальном дефиле, демонстрации детских модных нарядов, дизайнерских костюмов, авангардной одежды и в других этапах конкурса.

Жюри, в состав которого входили руководители посольств Польши, Грузии, Франции в Украине, международного конгресс-центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» и самого конкурсного проекта, работало под председательством народной артистки Украины, руководителя центра детских организаций Людмилы Сидошенко. И заслужить высокие оценки было весьма сложно.

Все участницы показали неординарные способности, но Катя смогла достичь своей цели. Титул «Юная Мисс Вселенная» был присужден именно ей вместе с короной, дипломом и памятным подарком.

«В 1917 году собираюсь в этом же конкурсе защитить эту корону и бороться за Гран-при», — сказала Екатерина Дроздова поздравляющим ее землякам.

Семен Перцовский, «Восточное партнерство» Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.