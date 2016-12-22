Виагра помогает сбросить вес Опубликовано: Силденафил – чрезвычайно популярный в современном мире препарат, более известный как Виагра, в рамках нового исследования группы немецких ученых, был обнаружен способным помогать похуданию человека.



Средство традиционно используется для лечения эректильной дисфункции, поскольку его применение предотвращает подавление выработки монофосфата гуанозина, обеспечивающего снабжение половых органов кровью. Однако наряду с этим виагра может иметь и ряд прочих свойств, большинство из которых наукой до сих пор активно не изучались, отмечают авторы исследования.



«Мы проводили исследования влияния монофосфата гуанозина на жировые клетки мышей в течение достаточно долгого времени. В итоге мы обнаружили у него способность снижать степень ожирения и помогать животным, держать себя в форме. В связи с этим открытием мы и обратили внимание на силденафил, за счет которого в организме повышается уровень данного вещества", отмечает Александр Пфайфер (Alexander Pfeifer), профессор фармакологии и токсикологии из Университета Бонна, руководивший данной работой.



В результате было установлено, что мыши, получавшие силденафил в течение длительных периодов времени, были склонны к потере лишнего веса и устойчивы к ожирению, даже в условиях питания в рамках диеты с большим количеством жиров. Исследователи вводили препарат, специально адаптированный для грызунов в течение семи дней. "Последствия были довольно удивительными", отмечает Анна Кылыч (Ana Kilic), еще один автор исследования.



Силденафил стимулировал преобразования белых жировых клеток, в проблемных зонах животных в так называемые бежевые жировые клетки. "Бежевые жировые клетки в нашем организме играют скорее положительную роль, нежели отрицательную – они сжигают энергию съеденной пищи и преобразуют ее в тепло", отмечает Пфайфер. В связи с этим эффект, который производит бежевый жир в районе брюшной области, таза и бедер можно охарактеризовать как “растапливание жировой массы” в результате чего она автоматически становится меньшей в объеме.



Однако злоупотреблять виагрой для похудания ни в коем случае не стоит. В пределах допустимой дозы она безвредна для здоровья, однако если белые жировые клетки слишком активно начинают перерабатываться, то в организме происходит процесс накопления липидов, в результате чего может начаться выработка ряда негативных гормонов и произойти воспаление, что существенно повысит риск развития хронической заболеваний. По словам ученых, отчасти поэтому чрезмерное употребление виагры традиционно связывают с повышенным риском сердечнососудистых заболеваний, и в частности инфарктов и инсультов.

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