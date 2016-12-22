Всего один несложный тест крови сумеет предсказать вернется ли рак груди после курса лечения, пишет The Daily Mail. Тест призван выявлять генетические изменения в ДНК, которые могут говорить о связи с онкологическим заболеванием.
Авторами теста выступили специалисты Университета Альберты. В ходе работы они сфокусировались на так называемом люминальном раке молочной железы типа А. Это самая распространенная форма заболевания (за год на нее приходится около 60% случаев). Несмотря на хорошие прогнозы в целом, и этот тип рака может возвращаться.
Тест проверили на женщинах, у которых ранее был рак. Сравнив образцы их ДНК с материалом из контрольной группы, ученые определили генетические изменения, связанные с большой вероятностью повторного возникновения рака груди.
Эксперты заявляют: их тест отличается высокой точностью, так как в расчет берется ДНК человека, а не анализ самого рака. Несмотря на эффективность методики, о выходе на рынок пока речь не идет. Еще предстоит провести масштабные испытания.
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По крови человека реально сказать, какова вероятность возвращения рака
Опубликовано: 2016-12-22 09:24:58
Всего один несложный тест крови сумеет предсказать вернется ли рак груди после курса лечения, пишет The Daily Mail. Тест призван выявлять генетические изменения в ДНК, которые могут говорить о связи с онкологическим заболеванием.
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