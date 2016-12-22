  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • По крови человека реально сказать, какова вероятность возвращения рака
    Опубликовано: 2016-12-22 09:24:58

    Всего один несложный тест крови сумеет предсказать вернется ли рак груди после курса лечения, пишет The Daily Mail. Тест призван выявлять генетические изменения в ДНК, которые могут говорить о связи с онкологическим заболеванием.

    Авторами теста выступили специалисты Университета Альберты. В ходе работы они сфокусировались на так называемом люминальном раке молочной железы типа А. Это самая распространенная форма заболевания (за год на нее приходится около 60% случаев). Несмотря на хорошие прогнозы в целом, и этот тип рака может возвращаться.

    Тест проверили на женщинах, у которых ранее был рак. Сравнив образцы их ДНК с материалом из контрольной группы, ученые определили генетические изменения, связанные с большой вероятностью повторного возникновения рака груди.

    Эксперты заявляют: их тест отличается высокой точностью, так как в расчет берется ДНК человека, а не анализ самого рака. Несмотря на эффективность методики, о выходе на рынок пока речь не идет. Еще предстоит провести масштабные испытания.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...