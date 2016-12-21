Наркомания вызывает необратимое ухудшение потенции Опубликовано: Наркомания продолжает негативно влиять на сексуальные возможности у мужчин даже после многих лет воздержания от разрушающих организм веществ, отмечается в новом исследовании ученых из США, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Этот вывод противоречит целому ряду прочих работ, где было установлено помимо всего прочего, что наркоманы переживают резкое восстановление сексуальных функций уже через три недели после отказа от приема психоактивных веществ.



В исследование в общей сложности было включено 905 мужчин разного возраста, из числа которых 550 в прошлом имели зависимость от кокаина, героина, марихуаны и наркотика Speedball (смесь кокаин и героин). Еще 355 человек составляли контрольную группу. Это люди, которые никогда не принимали наркотики, и показатели их потенции определялись как средние. Ученые оценивали потенцию мужчин по четырем критериям: сексуальное влечение, сексуальное удовлетворение, сексуальное возбуждение и сила оргазма. Исследование показало, что в тестовой группе наблюдалось определенное снижение по всем четырем критериям в сравнении с контрольной группой.



Причем различные наркотики оказывали принципиальное разное влияние на организм. Так, кокаин подавлял сексуальное удовольствие, однако краткосрочно стимулировал сексуальное желание. В долгосрочном периоде отсутствие героина подавляло и удовольствие и желание. Иными словами героин может помочь с эрекцией несколько раз, однако впоследствии мужчине будет труднее поддерживать ее без наркотика. Практически все наркотики в долгосрочной перспективе снижают силу возбуждения примерно на 30 процентов в сравнении с нормальными показателями.



При этом чем дольше человек имел зависимость, тем хуже будут у него обстоять дела с эрекцией, однако принципиальным открытием ученых в рамках данного исследования стало то, что потенция бывших наркоманов никогда не восстанавливается полностью. Даже, если человек твердо решил бросить, перестал употреблять наркотики и вообще ведет здоровый образ жизни, его мужская сила все же не будет такой, какой могла бы быть, если бы он никогда не употреблял наркотики. В результате это приведет к тому, что наркоманы традиционно начинают страдать от первых признаков импотенции раньше, чем люди никогда не принимавшие наркотические препараты.



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