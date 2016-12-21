Токсоплазмоз и беременность

Токсоплазмоз - болезнь несерьезная. Ее легко спутать с банальной простудой, а то и вообще не заметить. Но при кажущейся безобидности это заболевание может быть чрезвычайно коварным, особенно если столкновение с возбудителем токсоплазмоза произошло во время беременности, ведь токсоплазма поражает плод. Правда, вероятность такого заражения невелика - не более 1% беременных. Но если учесть, что один процент - это одна беременная женщина из ста, то эта цифра уже не кажется такой ничтожной, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Нас консультирует заведующий отделом клинической иммунологии КДБ «Охматдет», врач высшей категории Валерий РОМАШКО.

Основные симптомы токсоплазмоза

● Слабость.

● Нарушение сна.

● Ухудшение аппетита.

● Боли в мышцах и суставах.

● Повышение температуры, озноб (не всегда).

● Головные боли.

● Увеличение лимфатических узлов.

Как развивается болезнь

Если человек здоров, заражение токсоплазмозом протекает как обычное вирусное простудное заболевание, которое бесследно исчезает через 7-10 дней. Кстати, возбудитель токсоплазмоза - внутриклеточный паразит, относящийся к простейшим. Столкнувшись с ним, человеческий организм вырабатывает устойчивый иммунитет, поэтому повторное заражение токсоплазмозом ему не грозит. Но это касается лишь людей, чьи защитные силы находятся на высоте. Если же иммунная система по каким-либо причинам подавлена, токсоплазмоз может перейти в хроническую стадию и на время затаиться. Дождавшись удобного случая (когда организм ослабеет после перенесенной болезни или иммунитет будет подавлен во время беременности) токсоплазмоз может «расцвести» во всей своей красе. Чаще всего переход болезни в клинически выраженную форму приводит к поражению нервной системы человека, хотя страдает от этого паразита и сердечная мышца, и легкие, и желудок, и печень с желчным пузырем. Что же касается врожденного токсоплазмоза (при внутриутробном заражении плода), то он часто приводит к гибели ребенка или к развитию тяжелейших поражений глаз, печени, селезенки, а также нервной системы, особенно головного мозга.

Группа риска

Если женщина заразилась токсоплазмозом во время беременности, многое зависит от того, когда именно это произошло. Чем более ранним был срок, тем выше риск гибели плода или развития у него тяжелых патологий внутренних органов. И наоборот: на более поздних сроках риск тяжелых поражений снижается, поэтому наиболее опасным считается заражение токсоплазмозом на сроке до 12 недель беременности. Вот почему так важно перед планируемой беременностью сдать анализы на TORCH-инфекции и при отсутствии антител к возбудителю токсоплазмоза избегать контактов с переносчиками заболевания.

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