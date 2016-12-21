Каждый месяц беременная женщина делает две вещи - сдает анализ крови и... анализ мочи. Ну, с кровью все более или менее понятно, а мочу-то зачем сдавать, да еще так часто? Нас консультирует кандидат медицинских наук, врач-гинеколог высшей категории клиники "Добробут" - Иван Мельник.
Общий анализ мочи
Что определяет?
Показывает состояние почек будущей мамы, что крайне важно во время беременности - в этот период они работают, что называется, за двоих. Кроме того, под влиянием гормональных и анатомических изменений (увеличенная матка давит на органы малого таза) могут возникнуть воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря. Вот почему важно чутко реагировать на любые изменения цвета и прозрачности мочи в течение всей беременности.
Как часто проводится?
Общий анализ мочи необходимо делать перед каждым посещением гинеколога.
Важно знать
Чтобы погрешность в анализе была минимальной, перед сбором мочи необходимо вымыть половые органы с мылом, а вход во влагалище закрыть ватным или марлевым тампоном. Собирать нужно среднюю струю утренней мочи в чистую сухую посуду.
Показатели (норма)
Количество: 800-1500 мл в сутки
Цвет: соломенно-желтый
Прозрачность: прозрачная
Относительная плотность: 1020-1026
Реакция: слабокислая
Белок: отсутствует
Глюкоза: отсутствует
Кетоновые тела: отсутствуют
Билирубин: отсутствует
Уробилиноиды: отсутствуют
Желчные кислоты: отсутствуют
Эпителий: единичные
Лейкоциты: 0-4 в поле зрения
Эритроциты: единичные
Цилиндры: нет
Слизь: нет
Соли: нет или незначительно
Бактерии: менее 106 в 1 мл
Анализ мочи во время беременности практически не отличается от нормы, но иногда у будущей мамы может незначительно повышаться количество лейкоцитов, что тоже считается вполне нормальным. Внимательными следует быть к следующим показателям:
● содержание сахара: глюкоза в моче - угроза сахарного диабета;
● уровень лейкоцитов: значительное его повышение - признак воспаления в мочевыводящей системе;
● содержание белка: превышение нормы - симптом нарушения функции почек или гестоза (позднего токсикоза).
Анализ мочи по Нечипоренко, по Зимницкому
Что определяют?
Позволяют судить о наличии воспалительного процесса в мочевыводящей системе, о фильтрационной и выделительной функциях почек.
Как часто проводится?
По показаниям врача.
Важно знать
Сдают при каких-либо отклонениях в общем анализе мочи.