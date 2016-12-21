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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Зачем беременным сдавать анализ мочи
    Опубликовано: 2016-12-21 20:44:11

    Каждый месяц беременная женщина делает две вещи - сдает анализ крови и... анализ мочи. Ну, с кровью все более или менее понятно, а мочу-то зачем сдавать, да еще так часто? Нас консультирует кандидат медицинских наук, врач-гинеколог высшей категории клиники "Добробут" - Иван Мельник.

    Общий анализ мочи

    Что определяет?

    Показывает состояние почек будущей мамы, что крайне важно во время беременности - в этот период они работают, что называется, за двоих. Кроме того, под влиянием гормональных и анатомических изменений (увеличенная матка давит на органы малого таза) могут возникнуть воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря. Вот почему важно чутко реагировать на любые изменения цвета и прозрачности мочи в течение всей беременности.

    Как часто проводится?

    Общий анализ мочи необходимо делать перед каждым посещением гинеколога.

    Важно знать

    Чтобы погрешность в анализе была минимальной, перед сбором мочи необходимо вымыть половые органы с мылом, а вход во влагалище закрыть ватным или марлевым тампоном. Собирать нужно среднюю струю утренней мочи в чистую сухую посуду.

    Показатели (норма)

    Количество: 800-1500 мл в сутки

    Цвет: соломенно-желтый

    Прозрачность: прозрачная

    Относительная плотность: 1020-1026

    Реакция: слабокислая

    Белок: отсутствует

    Глюкоза: отсутствует

    Кетоновые тела: отсутствуют

    Билирубин: отсутствует

    Уробилиноиды: отсутствуют

    Желчные кислоты: отсутствуют

    Эпителий: единичные

    Лейкоциты: 0-4 в поле зрения

    Эритроциты: единичные

    Цилиндры: нет

    Слизь: нет

    Соли: нет или незначительно

    Бактерии: менее 106 в 1 мл

    Анализ мочи во время беременности практически не отличается от нормы, но иногда у будущей мамы может незначительно повышаться количество лейкоцитов, что тоже считается вполне нормальным. Внимательными следует быть к следующим показателям:

    ● содержание сахара: глюкоза в моче - угроза сахарного диабета;

    ● уровень лейкоцитов: значительное его повышение - признак воспаления в мочевыводящей системе;

    ● содержание белка: превышение нормы - симптом нарушения функции почек или гестоза (позднего токсикоза).

    Анализ мочи по Нечипоренко, по Зимницкому

    Что определяют?

    Позволяют судить о наличии воспалительного процесса в мочевыводящей системе, о фильтрационной и выделительной функциях почек.

    Как часто проводится?

    По показаниям врача.

    Важно знать

    Сдают при каких-либо отклонениях в общем анализе мочи.

    happywoman.com.ua

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