Зачем беременным сдавать анализ мочи

Каждый месяц беременная женщина делает две вещи - сдает анализ крови и... анализ мочи. Ну, с кровью все более или менее понятно, а мочу-то зачем сдавать, да еще так часто? Нас консультирует кандидат медицинских наук, врач-гинеколог высшей категории клиники "Добробут" - Иван Мельник.

Общий анализ мочи

Что определяет?

Показывает состояние почек будущей мамы, что крайне важно во время беременности - в этот период они работают, что называется, за двоих. Кроме того, под влиянием гормональных и анатомических изменений (увеличенная матка давит на органы малого таза) могут возникнуть воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря. Вот почему важно чутко реагировать на любые изменения цвета и прозрачности мочи в течение всей беременности.

Как часто проводится?

Общий анализ мочи необходимо делать перед каждым посещением гинеколога.

Важно знать

Чтобы погрешность в анализе была минимальной, перед сбором мочи необходимо вымыть половые органы с мылом, а вход во влагалище закрыть ватным или марлевым тампоном. Собирать нужно среднюю струю утренней мочи в чистую сухую посуду.

Показатели (норма)

Количество: 800-1500 мл в сутки

Цвет: соломенно-желтый

Прозрачность: прозрачная

Относительная плотность: 1020-1026

Реакция: слабокислая

Белок: отсутствует

Глюкоза: отсутствует

Кетоновые тела: отсутствуют

Билирубин: отсутствует

Уробилиноиды: отсутствуют

Желчные кислоты: отсутствуют

Эпителий: единичные

Лейкоциты: 0-4 в поле зрения

Эритроциты: единичные

Цилиндры: нет

Слизь: нет

Соли: нет или незначительно

Бактерии: менее 106 в 1 мл

Анализ мочи во время беременности практически не отличается от нормы, но иногда у будущей мамы может незначительно повышаться количество лейкоцитов, что тоже считается вполне нормальным. Внимательными следует быть к следующим показателям:

● содержание сахара: глюкоза в моче - угроза сахарного диабета;

● уровень лейкоцитов: значительное его повышение - признак воспаления в мочевыводящей системе;

● содержание белка: превышение нормы - симптом нарушения функции почек или гестоза (позднего токсикоза).

Анализ мочи по Нечипоренко, по Зимницкому

Что определяют?

Позволяют судить о наличии воспалительного процесса в мочевыводящей системе, о фильтрационной и выделительной функциях почек.

Как часто проводится?

По показаниям врача.

Важно знать

Сдают при каких-либо отклонениях в общем анализе мочи.

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