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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Метеочувствительность: питание во время смены погоды
    Опубликовано: 2016-12-21 20:24:13

    Уязвимость человека к перепадам давления врачи окрестили метеозависимостью, или метеочувствительностью. Причем количество людей, знакомых с этим состоянием, постоянно растет. Почему? Да потому, что современный человек давно перестал употреблять натуральную пищу, пить чистую воду, проводить много времени на свежем воздухе. Другими словами, метеочувствительность - это расплата за блага цивилизации. Каким же должно быть питание метеозависимых людей? Нас консультирует врач-диетолог Ирина Баранова.

    Питание при метеозависимости

    Метеозависимость бывает двух типов. К первому относится болезненное состояние, вызванное спазмом сосудов и, как следствие, повышением артериального давления. Второй тип метеозависимости характерен потерей тонуса кровеносных сосудов, в результате артериальное давление понижается. Следовательно, и питание у метеозависимых людей из первой группы будет существенно отличаться от рациона метеозависимых из второй группы.

    Если давление повышено

    Главный бич всех гипертоников - поваренная соль, избыток которой повышает артериальное давление. Вот почему человек, склонный к метеочувствительности по первому типу, должен постоянно следить за тем, чтобы в его рационе хлорида натрия было не больше 1/2 чайной ложки в сутки. Кроме того, все блюда должны быть либо отварными, либо приготовленными на пару, либо запеченными в духовке - ничего жирного и жареного на столе быть не должно. Придется забыть и об алкогольных напитках, а также о кофеиносодержащих - уж слишком они возбуждают нервную систему человека, к тому же повышают и без того высокое давление.

    Разрешено:

    ● Свежие, тушеные и запеченные овощи (картофель в мундире, свекла, морковь, капуста, фасоль, горох, сельдерей).

    ● Кисломолочные продукты с низким процентом жирности.

    ● Всевозможные каши, сваренные на воде и заправленные растительными маслами (они благотворно влияют на сосуды).

    ● Нежирное мясо: курятина, индейка, мясо кролика, телятина.

    ● Нежирные сорта рыбы: минтай, форель, мерлуза (хек), морской окунь.

    ● Свежие и печеные фрукты по сезону (яблоки, бананы, виноград).

    ● Орехи и сухофрукты (особенно богатые калием изюм, курага, чернослив).

    ● Минеральная и столовая вода без газа.

    ● Свежеотжатые соки.

    ● Травяные чаи (пустырник, мята, мелисса, календула, адонис) и ягодные морсы (боярышник, калина, клюква, черноплодная рябина).

    Запрещено:

    ● Твердые сорта сыра, брынза.

    ● Соленые и маринованные овощи.

    ● Все виды колбас, особенно копченые.

    ● Сало и жирные заправки.

    ● Соленая и копченая рыба.

    ● Жирные сорта мяса.

    ● Какао, крепкий чай и кофе.

    ● Черный шоколад.

    Если давление понижено

    Главная задача метеозависимого человека, склонного к понижению артериального давления, - вернуть тонус сосудам. Для этого можно использовать кофеиносодержащие напитки (чай, кофе), а также адаптогены типа настойки корня женьшеня, элеутерококк и родиолы розовой. Правда, важно знать меру и не злоупотреблять этими стимуляторами, так как от гипотонии до гипертонии, как известно, один шаг.

    Разрешено:

    ● Крепкий кофе, но не больше 2-3 чашечек в день.

    ● Черный шоколад и сухофрукты (содержащиеся в них фруктоза и глюкоза снабдят организм энергией).

    ● Цельнозерновые каши, сваренные на молоке с добавлением меда.

    ● Сладкий черный чай с несколькими каплями настойки женьшеня, лимонника, элеутерококка. Можно добавить в чай и 1 ч. л. рома или коньяка.

    ● Пряности (перец, имбирь, тимьян, кардамон и корица возбуждают вегетативную нервную систему).

    ● Твердый сыр.

    ● Овощи и фрукты.

    ● Постные сорта мяса и рыбы.

    Запрещено:

    ● Не следует увлекаться жирными блюдами, особенно со свининой.

    ● Во второй половине дня лучше забыть о тяжелых блюдах вроде вареников, зажаренных с салом, борщей, сваренных на жирных бульонах, и т. д.

    ● Салаты с майонезом.

    ● Чай и кофе после 15.00.

    happywoman.com.ua

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