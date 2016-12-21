Метеочувствительность: питание во время смены погоды

Уязвимость человека к перепадам давления врачи окрестили метеозависимостью, или метеочувствительностью. Причем количество людей, знакомых с этим состоянием, постоянно растет. Почему? Да потому, что современный человек давно перестал употреблять натуральную пищу, пить чистую воду, проводить много времени на свежем воздухе. Другими словами, метеочувствительность - это расплата за блага цивилизации. Каким же должно быть питание метеозависимых людей? Нас консультирует врач-диетолог Ирина Баранова.

Питание при метеозависимости

Метеозависимость бывает двух типов. К первому относится болезненное состояние, вызванное спазмом сосудов и, как следствие, повышением артериального давления. Второй тип метеозависимости характерен потерей тонуса кровеносных сосудов, в результате артериальное давление понижается. Следовательно, и питание у метеозависимых людей из первой группы будет существенно отличаться от рациона метеозависимых из второй группы.

Если давление повышено

Главный бич всех гипертоников - поваренная соль, избыток которой повышает артериальное давление. Вот почему человек, склонный к метеочувствительности по первому типу, должен постоянно следить за тем, чтобы в его рационе хлорида натрия было не больше 1/2 чайной ложки в сутки. Кроме того, все блюда должны быть либо отварными, либо приготовленными на пару, либо запеченными в духовке - ничего жирного и жареного на столе быть не должно. Придется забыть и об алкогольных напитках, а также о кофеиносодержащих - уж слишком они возбуждают нервную систему человека, к тому же повышают и без того высокое давление.

Разрешено:

● Свежие, тушеные и запеченные овощи (картофель в мундире, свекла, морковь, капуста, фасоль, горох, сельдерей).

● Кисломолочные продукты с низким процентом жирности.

● Всевозможные каши, сваренные на воде и заправленные растительными маслами (они благотворно влияют на сосуды).

● Нежирное мясо: курятина, индейка, мясо кролика, телятина.

● Нежирные сорта рыбы: минтай, форель, мерлуза (хек), морской окунь.

● Свежие и печеные фрукты по сезону (яблоки, бананы, виноград).

● Орехи и сухофрукты (особенно богатые калием изюм, курага, чернослив).

● Минеральная и столовая вода без газа.

● Свежеотжатые соки.

● Травяные чаи (пустырник, мята, мелисса, календула, адонис) и ягодные морсы (боярышник, калина, клюква, черноплодная рябина).

Запрещено:

● Твердые сорта сыра, брынза.

● Соленые и маринованные овощи.

● Все виды колбас, особенно копченые.

● Сало и жирные заправки.

● Соленая и копченая рыба.

● Жирные сорта мяса.

● Какао, крепкий чай и кофе.

● Черный шоколад.

Если давление понижено

Главная задача метеозависимого человека, склонного к понижению артериального давления, - вернуть тонус сосудам. Для этого можно использовать кофеиносодержащие напитки (чай, кофе), а также адаптогены типа настойки корня женьшеня, элеутерококк и родиолы розовой. Правда, важно знать меру и не злоупотреблять этими стимуляторами, так как от гипотонии до гипертонии, как известно, один шаг.

Разрешено:

● Крепкий кофе, но не больше 2-3 чашечек в день.

● Черный шоколад и сухофрукты (содержащиеся в них фруктоза и глюкоза снабдят организм энергией).

● Цельнозерновые каши, сваренные на молоке с добавлением меда.

● Сладкий черный чай с несколькими каплями настойки женьшеня, лимонника, элеутерококка. Можно добавить в чай и 1 ч. л. рома или коньяка.

● Пряности (перец, имбирь, тимьян, кардамон и корица возбуждают вегетативную нервную систему).

● Твердый сыр.

● Овощи и фрукты.

● Постные сорта мяса и рыбы.

Запрещено:

● Не следует увлекаться жирными блюдами, особенно со свининой.

● Во второй половине дня лучше забыть о тяжелых блюдах вроде вареников, зажаренных с салом, борщей, сваренных на жирных бульонах, и т. д.

● Салаты с майонезом.

● Чай и кофе после 15.00.

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