Уязвимость человека к перепадам давления врачи окрестили метеозависимостью, или метеочувствительностью. Причем количество людей, знакомых с этим состоянием, постоянно растет. Почему? Да потому, что современный человек давно перестал употреблять натуральную пищу, пить чистую воду, проводить много времени на свежем воздухе. Другими словами, метеочувствительность - это расплата за блага цивилизации. Каким же должно быть питание метеозависимых людей? Нас консультирует врач-диетолог Ирина Баранова.
Питание при метеозависимости
Метеозависимость бывает двух типов. К первому относится болезненное состояние, вызванное спазмом сосудов и, как следствие, повышением артериального давления. Второй тип метеозависимости характерен потерей тонуса кровеносных сосудов, в результате артериальное давление понижается. Следовательно, и питание у метеозависимых людей из первой группы будет существенно отличаться от рациона метеозависимых из второй группы.
Если давление повышено
Главный бич всех гипертоников - поваренная соль, избыток которой повышает артериальное давление. Вот почему человек, склонный к метеочувствительности по первому типу, должен постоянно следить за тем, чтобы в его рационе хлорида натрия было не больше 1/2 чайной ложки в сутки. Кроме того, все блюда должны быть либо отварными, либо приготовленными на пару, либо запеченными в духовке - ничего жирного и жареного на столе быть не должно. Придется забыть и об алкогольных напитках, а также о кофеиносодержащих - уж слишком они возбуждают нервную систему человека, к тому же повышают и без того высокое давление.
Разрешено:
● Свежие, тушеные и запеченные овощи (картофель в мундире, свекла, морковь, капуста, фасоль, горох, сельдерей).
● Кисломолочные продукты с низким процентом жирности.
● Всевозможные каши, сваренные на воде и заправленные растительными маслами (они благотворно влияют на сосуды).
● Нежирное мясо: курятина, индейка, мясо кролика, телятина.
● Нежирные сорта рыбы: минтай, форель, мерлуза (хек), морской окунь.
● Свежие и печеные фрукты по сезону (яблоки, бананы, виноград).
● Орехи и сухофрукты (особенно богатые калием изюм, курага, чернослив).
● Минеральная и столовая вода без газа.
● Свежеотжатые соки.
● Травяные чаи (пустырник, мята, мелисса, календула, адонис) и ягодные морсы (боярышник, калина, клюква, черноплодная рябина).
Запрещено:
● Твердые сорта сыра, брынза.
● Соленые и маринованные овощи.
● Все виды колбас, особенно копченые.
● Сало и жирные заправки.
● Соленая и копченая рыба.
● Жирные сорта мяса.
● Какао, крепкий чай и кофе.
● Черный шоколад.
Если давление понижено
Главная задача метеозависимого человека, склонного к понижению артериального давления, - вернуть тонус сосудам. Для этого можно использовать кофеиносодержащие напитки (чай, кофе), а также адаптогены типа настойки корня женьшеня, элеутерококк и родиолы розовой. Правда, важно знать меру и не злоупотреблять этими стимуляторами, так как от гипотонии до гипертонии, как известно, один шаг.
Разрешено:
● Крепкий кофе, но не больше 2-3 чашечек в день.
● Черный шоколад и сухофрукты (содержащиеся в них фруктоза и глюкоза снабдят организм энергией).
● Цельнозерновые каши, сваренные на молоке с добавлением меда.
● Сладкий черный чай с несколькими каплями настойки женьшеня, лимонника, элеутерококка. Можно добавить в чай и 1 ч. л. рома или коньяка.
● Пряности (перец, имбирь, тимьян, кардамон и корица возбуждают вегетативную нервную систему).
● Твердый сыр.
● Овощи и фрукты.
● Постные сорта мяса и рыбы.
Запрещено:
● Не следует увлекаться жирными блюдами, особенно со свининой.
● Во второй половине дня лучше забыть о тяжелых блюдах вроде вареников, зажаренных с салом, борщей, сваренных на жирных бульонах, и т. д.
● Салаты с майонезом.
● Чай и кофе после 15.00.