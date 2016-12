3 факта о лечении гриппа Опубликовано: Грипп может серьезно пошатнуть ваше здоровье. Специалисты советуют серьезно отнестись к угрозе эпидемии гриппа – сделать прививку, а в случае опоздания – немедленно принять эффективное противовирусное средство. Согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) количество госпитализаций в результате заболевания гриппом неуклонно растет в течение последних 5 лет. В группе повышенного риска – люди старше 65 лет, которые наиболее восприимчивы к возбудителю. Эксперты CDC рекомендуют защититься от гриппа посредством вакцинации, а в случае развития симптомов – принимать противовирусный препарат Тамифлю (осельтамивир). «Для пациентов из группы повышенного риска противовирусное лечение означает сравнительно мягкое течение гриппа – против госпитализации или даже вероятной смерти», – заявил директор CDC Том Фриден (Tom Frieden) на последнем брифинге. Американские специалисты дали ответы на распространенные вопросы относительно противовирусного лечения Тамифлю. Помогает ли Тамифлю почувствовать себя лучше в скором времени?

Да, Тамифлю снижает симптомы гриппа в течение суток. «Когда я просыпаюсь утром с кашлем и жаром, в течение 24 часов я постараюсь раздобыть Тамифлю», – подтверждает это Марк Эббел (Mark Ebell), специалист из отделения эпидемиологии и биостатистики в университете Джорджии (University of Georgia), который занимается исследованием эффективности лекарств. Почему важно принять Тамифлю как можно быстрее?

Осельтамивир подавляет выход в кровь новых вирусных частиц, которые особенно быстро и обильно появляются в организме больного в самом начале инфекции. Поэтому важно предпринять меры сразу же при появлении симптомов гриппа. Масштабный анализ, проведенный CDC с участием беременных женщин во время пандемии гриппа 2009 года, показал, что получившие противовирусное лечение в течение двух дней в 6 раз реже попадали в реанимацию, чем женщины, принявшие препарат позже (в течение четырех дней). Насколько безопасен Тамифлю?

Впервые препарат был разрешен в 1999 году для применения у взрослых. С тех пор Тамифлю использовали миллионы людей. Наиболее распространенные побочные эффекты – тошнота и рвота, о которых сообщили примерно 10% пациентов. Документация FDA–содержит также предупреждение о том, что пациенты, особенно дети, должны быть проявить бдительность, отметив бред или ненормальное поведение – реакции, которые можно ошибочно приписать к симптомам гриппа. zdravoe.com