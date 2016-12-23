Долгожительство может оказаться в тягость

Многие люди в случае тяжелого заболевания предпочли бы не продлевать жизнь.

Эксперты Европейского комитета опросили около 9000 жителей Англии, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Португалии, две трети из которых видели как их родные и близкие страдали от тяжелых болезней, таких, как рак. Также почти 50% сказали, что им доводилось ухаживать за тяжелобольными пациентами в последние месяцы их жизни. 1 один из 10 респондентов страдал от подобного заболевания сам.

На вопрос о том, что они стали бы делать, если бы им осталось жить не более года, 71% ответили, что они хотели бы прожить свои последние месяцы счастливо. И только 4% сказали, что желали бы хоть немного продлить свою жизнь. 25% сочли, что качество жизни и ее продолжительность одинаково важны. И лишь 8% переживали по поводу доведения до конца всех своих начинаний.

Большинство участников опроса признались, что наиболее мучительными аспектами недуга для них являются боль, а также необходимость быть обузой для близких. Также, облегчение физических страданий для людей является более предпочтительным, чем избавление родственников от горя и забот, связанных с ними.

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