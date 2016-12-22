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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Психическое здоровье и образ жизни взаимосвязаны
    Опубликовано: 2016-12-22 17:24:54

    Как утверждают американские психологи, чрезмерное потребление алкоголя, курение, наркотики, недоедание и опасный секс – это своеобразные стратегии борьбы со стрессом и тревожностью.

    Курение, употребление наркотиков и незащищенный секс – своеобразная попытка побороть депрессию. Такой образ жизни мог бы объяснить высокий уровень психических заболеваний среди людей с низким доходом.

    Ученые клиники Мириам (Miriam Hospital) провели исследования с участием 482 пациентов из одной больницы для ВИЧ–инфицированных. Участникам провели анкетирование для определения уровня тревожности, депрессии и склонности к стрессу. Также каждый из добровольцев дал оценку своему образу жизни.

    Анализ результатов показал, что депрессия, тревога и стресс, как правило, становятся причинами нездорового образа жизни, в то время как психические нарушения не приводят к пагубным привычкам.

    К таким же выводам приводят результаты исследований, опубликованных в журнале Translational Behavioural Medicine. «Рискованное поведение становится следствием психических нарушений, однако оно не обязательно является их причиной», – пишет издание.

    По словам руководителя исследования, доктора Дженифер Уолш из (Jennifer Walsh), для правильной диагностики врачам необходимо разпознавать среди малообеспеченных пациентов как людей с высоким уровнем депрессии и стресса, так и уравновешенных лиц. Авторы работы советуют проводить среди пациентов консультации на тему психического здоровья и способов снижения уровня стресса, чтобы помочь им улучшить свой образ жизни.

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