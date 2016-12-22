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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 60% американских врачей ненавидят свою работу
    Опубликовано: 2016-12-22 14:44:00

    Вопреки стереотипу о величии американской системы здравоохранения, большинство врачей признают ее в качестве сломанной системы, которая «работает на болезнь, а не здоровье», как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Лишь 40% врачей в США довольны своим выбором профессии – по сравнению с 60%, которые заявили, что они оставили бы свою работу, если бы только могли себе это позволить.

    Рабочий день врача сам по себе может стать утомительным и напряженным, особенно при работе с бесконечными документами для страховой компании. Многим приходится прилагать усилия, чтобы просто получить деньги за оказанные услуги. Все больше и больше практикующих врачей хотели бы покинуть это «неблагодарное занятие». Хотя некоторые направления медицины, как радиология и ортопедии, продолжают приносить неплохую прибыль, специалисты в области педиатрии, терапии и семейной медицины рискуют остаться у разбитого корыта.

    В то же время стоимость медицинского образования и практики продолжают расти. Будущие врачи в этом процессе накапливают много долгов. Многие врачи раз вынуждены откладывать на потом реализацию «американской мечты» – брак, детей, покупку собственного дома.

    Наконец, многие врачи просто чувствуют себя недооцененными. Их карьера ведь строилась не просто для элементарного заработка денег. Большинство хотели бы работать, чтобы предоставлять наилучший уход и качество медицинских услуг, чтобы просто почувствовать личную благодарность.

    zdravoe.com

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