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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Однообразный рацион: путь к бессоннице
    Опубликовано: 2016-12-21 19:24:05

    Исследователи выяснили, что определенные питательные вещества играют важную роль в продолжительности сна.

    Питание человека влияет на качество его сна, уверены эксперты из США. Они пришли к заключению, что люди, которые придерживаются разнообразного рациона, не жалуются на проблемы со сном.

    "Хотя многие признают связь между качеством пищи и сном, практически не было научных исследований, подтверждающих эту гипотезу", – утверждает Майкл Грэнднер (Michael Grandner), преподаватель психиатрии в медицинской школе при университете Пенсильвании (University of Pennsylvania Perelman School of Medicine).

    Грэнднер и его коллеги проанализировали данные исследований экспертной комиссии Организации здравоохранения и питания США, за 2007–2008 года и нашли, что люди, которые спали по 5– 6 часов, потребляли наибольшее количество калорий, а их питание было достаточно однообразным и скудным на полезные вещества.

    Также авторы полагают, что недостаточная продолжительность сна связана со слабым здоровьем, лишним весом, ожирением, диабетом и сердечно–сосудистыми заболеваниями.

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