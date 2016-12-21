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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ген инсульта: найти и обезвредить
    Опубликовано: 2016-12-21 19:04:11

    Ген инсульта, обнаруженный командой британских ученых, поможет спасти миллионы жизней в будущем.

    Люди с измененной формой гена АВО, который отвечает за группу крови, в большей мере склонны к некоторым видам инсульта. Ученые из Королевского колледжа Лондона (King's College London) расшифровали результаты ДНК 2 100 здоровых добровольцев и оделили 23 генетических варианта, которые влияли на систему свертивания крови. Повышенное свертывание крови – одна из ключевых причин развития тромбозов и инсульта.

    Далее они изучили данные 4 200 пациентов с инсультом и одним из вышеупомянутых генетических вариантов и сравнили результаты с данными здоровых людей. Анализ показал, что определенный вариант гена АВО напрямую связан с инсультом. На заключительном этапе исследования генетики просканировали ДНК почти 900 пациентов, переживших инсульт. Это дало возможность связать конкретный вариант гена АВО с двумя опасными типами инсульта.

    «Обнаруженная связь между определенным генетическим вариантом и инсультом позволяет определить цели профилактических мер, которые снизят риск развития инсульта в будущем», – заявил руководитель исследования Френсис Уильямс.

    Результаты этой работы позволят медицинским специалистам значительно продвинуться а разработке стратегий персонализированной терапии – нового направления, обещающего спасение миллионов жизней. Данные исследования были опубликованы в журнале Annals of Neurology.

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