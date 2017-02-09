Квартиры посуточно, подводные камни

Любители попутешествовать на сегодняшний день предпочитают арендовать квартиру посуточно, чем гостиничный номер. И это вполне можно объяснить. Стоимость аренды квартир значительно дешевле, да и в свое распоряжение человек получает полноценное уютное жилье с обустроенной кухней, чистым постельным бельем, качественной мебелью и так далее. Но при всех своих преимуществах посуточная аренда квартир при неверном способе аренды и неграмотном выборе может таить в себе подводные камни, которые смогут вам основательно испортить эту долгожданную поездку.

Стоимость аренды

Выбирая квартиру посуточно, не стоит слепо верить сомнительным частным объявлениям, в которых указана сильно заниженная стоимость аренды, а квартира описана как жилье повышенной комфортности. Поверьте, работать на вас никто не будет. Квартиры посуточно разделяются на классы по условиям комфортности - от этого и зависит стоимость проживания. Также довольно часто встречаются случаи, что недобросовестные арендодатели, пользуясь незнанием приезжих, пытаются сдать квартиру посуточно на окраине города по цене квартир, которые находятся в центральных районах.

Мошенники

Учитывайте то, что недвижимый рынок - это обширное поле деятельности для аферистов. Были случаи, когда человек снимал квартиру, оплачивал аренду, а через несколько часов появлялся настоящий ее хозяин и заявлял, что он вообще не в курсе что его квартира сдается. Люди оставались без денег и без крыши над головой. Также очень внимательно отнеситесь к тому, когда решите забронировать квартиру посуточно у частного лица: вы можете перевести деньги, а по приезду в другой город окажется, что такой квартиры даже не существует и связаться с человеком, с которым была договоренность - уже нет возможности.

Квартирное имущество

Вы должны знать, что на момент аренды будете являться материально ответственным лицом, и в случае пропажи или поломки техники или мебели должны будете возместить ущерб. Очень внимательно сверьте опись в договоре аренды с фактическим наличием. Также проверьте всю технику на исправность и уточните у владельца квартиры, кто еще имеет от нее ключи.

Агентство недвижимости - гарантия безопасности!

Если вы не хотите столкнуться со всеми вышеперечисленными неприятными ситуациями, то разумней будет обратиться в агентство недвижимости. Каждая серьезная компания очень дорожит своей репутацией и предлагает в аренду исключительно качественное жилье. Обратившись в агентство, вы можете подобрать квартиру в любом удобном для вас районе и с наличием во дворе парковки (если ваша поездка планируется на автомобиле). Также на сайте агентства вы можете безопасно забронировать квартиру посуточно, там предоставлена вся необходимая информация - стоимость, условия комфорта, график занятости помещения и условия бронирования. Если надо, то вам будут предоставлены документы для отчета по командировочным расходам.

Многие агенства недвижимости, наряду с порядочными владельцами, размещают свои квартиры на сервисе онлайн-бронирования квартир Dobovo.com, где они могут предоставить скидку, пообщаться с потенциальным клиентом онлайн, а также никак не скроют отзывы о своих квартирах от тех клиентов, которые уже снимали квартиру через этот самый популярный в Украине специализированный сервис.

Разные полезности

Обсудите с хозяином квартиры о времени его посещения, так как встречаются случаи, что собственник очень переживает за свое жилье и может наведываться в квартиру абсолютно в любое время, не предупреждая об этом арендатора. Если вы не хотите неприятностей с органами правопорядка, не стоит устраивать громкие шумные посиделки после 10 часов вечера. Отнеситесь к квартире как к своей собственной. Ведь вполне возможно, что вы еще приедете в этот город и обратитесь именно к этому арендодателю.