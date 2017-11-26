Питание при борьбе с целлюлитом

Хоть и не существует какой-то определенной диеты, которая излечивает от целлюлита, здоровое сбалансированное питание является важнейшей составной частью любого эффективного лечения. Однако любые изменения в рационе вашего питания должны осуществляться с учетом образа жизни, а также количества калорий и питательных веществ, необходимых вам на протяжении дня в зависимости от выполняемой вами работы.



Независимо от того, нуждаетесь вы в сбрасывании веса или нет, поэтапное следование советам, изложенным в этой части книги, поможет вам привести вес в норму и избавиться от нездоровых привычек в плане питания, обеспечивая при этом сбалансированный прием питательных веществ и, в конечном итоге, способствуя успешной борьбе с целлюлитом. Некоторые процедуры необходимо делать в сочетании с другими, и об этом будет четко сказано в тексте.



Не ставьте перед собой недостижимых целей, меняйте образ жизни постепенно. Принять одни изменения бывает труднее, чем другие, поэтому начинайте с более простых и только потом переходите к более сложным. Конечно, это может замедлить процесс лечения, но главное – добиться успеха, пусть и не сиюминутного. Это лучше, чем просто сдаться.



Перед началом

Прежде чем перейти к новому режиму питания, записывайте все, что вы едите на протяжении четырех дней. Взвешивать продукты не нужно, запишите только их приблизительное количество. Взвешивание лишь увеличит вероятность того, что на протяжении этих четырех дней вы будете потреблять в пищу только те продукты, которые легко взвесить. А это даст заведомо ложный результат. И напротив, если возня со взвешиванием вам быстро надоест, вы бросите всю эту затею.



Сделанные вами записи дадут четкое представление о том, что составляет основу вашего питания, когда и сколько вы едите и, возможно, почему. Часто бывает так, что мы едим не от голода, а от скуки или стремления к покою и комфорту. Кроме того, общеизвестно, что мы все недооцениваем количество съедаемой нами пищи. Легко забыть, к примеру, то печенье, которое вы съели с утренней чашкой кофе, или плитку шоколада, которую вы сжевали, стоя на остановке в ожидании автобуса, поэтому постарайтесь вести записи тщательно. Это позволит вам увидеть, откуда берутся дополнительные калории или консервированная пища.



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