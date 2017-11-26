Обзор методов лечения выраженного целлюлита

Милые дамы! Про чудотворные пилюли, диеты, гимнастики и одноразовые методы счастливого и безболезненного избавления от целлюлита "раз и навсегда" лучше забыть, причем тоже — раз и навсегда. Не тешьте себя иллюзиями: таких волшебных излечений целлюлита в принципе не может существовать. Почему именно — вы узнаете из нижеизложенных научных выкладок. Даже радикальное хирургическое вмешательство — липосакция — и то не гарантирует, что целлюлит не будет развиваться и прогрессировать на соседних зонах, где жировые клетки не были уничтожены. А вот комплексные длительные терапевтические программы лечения целлюлита, основанные на научных разработках (и включающие в числе прочих пунктов пилюли, диеты, гимнастики), оказались действенными: они эффективно избавляют от ям и бугров на коже и помогают откорректировать фигуру в целом. Задача настоящей статьи — дать популярный обзор терапевтических методов и программ лечения выраженного целлюлита III-VI стадий.

ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Для того, чтобы понять, какие механизмы задействованы в лечении целлюлита, рассмотрим, какие события происходят на клеточно-молекулярном уровне, почему они приводят к развитию целлюлита и как можно эти процессы "повернуть вспять" и использовать в борьбе с целлюлитом.

В основе развития целлюлита (правильное медицинское название которого "липодистрофия") лежит накопление липидов (жиров) жировыми клетками (адипоцитами) в определенных участках тела и в определенном слое кожи — гиподерме, именуемой также подкожной жировой клетчаткой. Гиподерма — это слой кожи, следующей за эпидермисом (самым верхним слоем), базальной мембраной и дермой. Целлюлит начинается с нарушения баланса между липогенезом (синтезом липидов) и липолизом (расщеплением липидов) в адипоцитах гиподермы. Термин "гипертрофия адипоцитов" означает увеличение размера адипоцитов и содержания в них липидов. При целлюлите, в отличие от ожирения, жир накапливается неравномерно в отдельных группах адипоцитов. Вот почему целлюлит частенько встречается у худых, и не всегда бывает у полных. При целлюлите изменения происходят не только в работе адипоцитов, но и в деятельности других клеток гиподермы — фибробластов: одновременно с накоплением жира происходит интенсивный синтез коллагена и разрастание и уплотнение фиброзной ткани — соединительнотканных перегородок — которые уже не разграничивают, а прямо-таки стискивают дольки жировой ткани: образуются плотные "тугие" жировые капсулы. Часть гипертрофированных адипозных долек выпячивается в дерму, приподнимает базальную мембрану и эпидермис — и в результате поверхность кожи приобретает характерный рельеф апельсиновой корки.

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