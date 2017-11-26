Фильмы ужасов влияют на свертываемость крови

Вы внезапно просыпаетесь среди ночи, потому что кто-то (или что-то?) шуршит под вашей кроватью, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ваше сердце трепещет, а зрачки расширяются от страха.

Леденящий кровь ужас – теперь это не просто красивое словцо, а точное объяснение того, что происходит внутри вас.

Перед каждым Рождеством всегда серьезный «Британский медицинский журнал» публикует серию специальных статей, несколько эксцентричных, но очень любопытных.

На днях BMJ рассказал об исследовании, проведенном в Медицинском центре Лейденского университета (Нидерланды). Голландские ученые обнаружили, что чувство страха, независимо от опасности конкретной ситуации, оказывает мощное влияние на свертывание крови.

Интересно, что уже пару веков назад европейцы (случайно?) отражали это явление в слове «bloodcurdling» - «леденящий кровь». Это слово впервые появилось в печатной литературе только в середине ХХ века, однако его корни уходят в начало XIX столетия.

Представление о том, что страх физически влияет на кровоток, находит свое отражение в языках многих народов мира. В Германии говорят «das blut in den Adern erstarrt», во Франции «à vous glacer le sang», в Нидерландах – «bloedstollend».

Почему страх влияет на свертывание крови?

Наверное, медики уже догадались. Да, действительно, основная гипотеза состоит в том, что страх – это эволюционный механизм, который подготавливает наше тело ко всякого рода физическим угрозам и помогает уменьшить кровопотерю в случае ранения.

Многочисленные исследования (одно с участием любителей банджи-джампинга) показывают, что страх, возбуждение перед лицом опасности увеличивает содержание в крови факторов свертывания. Тем не менее, во всех этих исследованиях участвовали либо психически нестабильные люди, либо поклонники опасных видов спорта.

В последней работе голландских ученых изучались изменения крови у совершенно здоровых людей, которые испытывали страх вне каких-либо угрожающих жизни ситуаций, а именно во время просмотра фильма ужасов.

Ужастики против документального кино

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи набрали 24 добровольца (все моложе 30 лет), которых разделили на две группы. Первая группа смотрела фильм ужасов, а через неделю – совершенно спокойный документальный фильм. Вторая группа – наоборот.

В качестве леденящего кровь ужастика выбрали фильм «Астрал» (Insidious), а документальной лентой – «Год в Шампани» (A Year in Champagne), повествующий о рождении знаменитого алкогольного напитка.

До и после каждого просмотра участники заполняли анкеты, где указывали свои ощущения и уровень страха, а также сдавали образцы крови для анализа. Ученые измеряли содержание в крови «факторов страха», включая фактор свертывания VIII, D-димер, тромбин-антитромбиновый комплекс и протромбин.

Судя по опросникам, уровень страха после просмотра «Астрала» зашкаливал, особенно на фоне документальной ленты. Анализы крови в это время выявили значительное повышение содержания фактора свертывания VIII (антигемофильного глобулина).

Значение фактора свертывания VIII

Судя по анализам, просмотр фильма ужасов увеличивал концентрацию антигемофильного глобулина у 57% участников. Этот скачок был клинически значимым и достигал 11,1 МЕ/дл (между прочим, при уровне выше 10 МЕ/дл возможен венозный тромбоз). В то же время образовательный фильм о шампанском снижал уровень этого белка у 86% участников.

Что же такое фактор свертывания VIII? Он представляет собой белок, который активируется в ответ на травму и играет ключевую роль в остановке кровотечения. Люди с аномально высоким уровнем этого фактора нередко страдают тромбозом глубоких вен и легочной эмболией, а дефекты в гене фактора VIII могут приводить к гемофилии.

Исследователи признают, что их выборка была слишком скромной, а ответы участников никак нельзя перепроверить. Несмотря на это, есть четкие свидетельства того, что чувство страха, независимо от ситуации, вызывает мобилизацию системы свертывания крови.

«Мы желаем всем радостно и спокойно провести Рождество, избегая стрессовых ситуаций и не подвергая лишнему риску свое здоровье», - пожелали авторы читателям.



medbe.ru