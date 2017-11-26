О стадиях целлюлита

Целлюлит имеет несколько стадий, и для каждой из них необходимо подобрать отдельное, специальное лечение.

Невозможно развернуть эффективную борьбу против целлюлита, не зная особенностей его возникновения и развития. Ведь целлюлит имеет несколько стадий, и для каждой из них необходимо подобрать отдельное, специальное лечение. В противном случае на положительный результат нечего и рассчитывать! Поэтому мы предлагаем рассмотреть все четыре стадии развития целлюлита и рекомендуемые специалистами меры по борьбе с каждой из них, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Первую стадию целлюлита многие женщины просто не замечают, ведь пресловутая «апельсиновая корка», считающаяся непременным атрибутом целлюлита, на данной стадии еще не проявляется. Все, что можно заметить невооруженным взглядом - это потеря эластичности кожи в районе бедер и ягодиц. Однако если вы сожмете кожу на бедрах руками, вы увидите те самые характерные признаки целлюлита.



Увеличение объема бедер и ягодиц – также серьезный сигнал о надвигающейся беде. Дело в том, что когда в подкожных слоях бедер и ягодиц происходит нарушение обмена веществ, это ведет к образованию отека подкожно-жировой клетчатки. Именно поэтому ваши ягодицы и бедра «несанкционированно» толстеют, а кожа теряет гладкость.



Естественно, самый основной метод борьбы с первой стадией целлюлита – должным образом наладить обмен веществ. Для этого необходимо нормализовать питание и обеспечить отток лишней жидкости. Первое легко сделать с помощью антицеллюлитных диет, а со вторым помогут справиться регулярные походы в сауну. Специальные массажи, применение антицеллюлитных косметических средств и физические упражнения ускорят достижение положительного результата и помогут его закрепить.



При второй стадии целлюлита излишки жидкости и жировые отложения образуют различимые глазом уплотнения на коже, которые, к тому же, еще и хорошо прощупываются. Это объясняется тем, что передавливая сосуды, отложения жира и жидкости сами себя «запирают» в подкожных слоях, создавая плотный слой, что может привести к потере чувствительности на пораженных участках.



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