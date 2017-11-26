Четыре мифа о хронических обструктивных болезнях легких

К сожалению, люди, которые страдают хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ), не могут делать того, что требуется для активной и полнокровной жизни – не могут легко дышать.

Эта группа хронических заболеваний, которые поражают дыхательные пути, на удивление широко распространена.

В развитых странах ХОБЛ стабильно восседают на третьей-четвертой строчке в рейтинге основных причин смерти.

Согласно данным Американской ассоциации легких (ALA), в Соединенных Штатах более чем у 11 миллионов человек диагностированы ХОБЛ, а еще 24 миллиона просто не знают о своей болезни.

В нашей сегодняшней статье американский пульмонолог доктор Катрин Николасакис (Kathrin Nicolacakis) из Клиники Кливленда в Огайо развенчает 4 главных мифа о ХОБЛ и даст больным несколько простых и полезных советов.

Миф №1: ХОБЛ страдают только курильщики

Правда: хотя ХОБЛ действительно ассоциируются с курением, на самом деле каждый четвертый больной никогда в жизни не курил. Согласно статистике Национальных институтов здравоохранения США, 42% пациентов с ХОБЛ составляют бывшие курильщики, 34% продолжают курить и после диагноза, а остальные 24% никогда не брали в рот сигарет.

Миф №2: против ХОБЛ не существует лечения

Правда: для пациентов с ХОБЛ современная медицина может сделать очень многое.

Люди должны понимать, что ХОБЛ поддаются лечению, и с правильно подобранной терапией можно рассчитывать как минимум на облегчение состояния и повышение качества своей жизни. Возможно, изменения и не удастся обратить вспять, но можно контролировать симптоматику и предотвратить дальнейшее повреждение легких.

Доктор Николасакис просит своих пациентов немедленно бросить курить, употреблять здоровую сбалансированную пищу, заниматься лечебной физкультурой и прививаться против гриппа и пневмококковой инфекции. Эти меры помогут предотвратить обострения и осложнения ХОБЛ.

Также очень важно правильно принимать назначенные вашим пульмонологом препараты. Для лечения ХОБЛ применяют ингаляторы, которые расширяют дыхательные пути и контролируют воспалительный процесс, также назначается кислород, введение альфа-1-антитрипсина (при наследственной недостаточности), ингибиторов PDE4 и других современных препаратов.

Миф №3: если у вас ХОБЛ, слишком поздно бросать сигареты

Правда: в действительности бросить курить никогда не поздно, потому что как только вы это сделаете, появится реальный шанс замедлить прогрессирование болезни. Чем скорее это произойдет, тем больше врач сможет сделать для вас в будущем.

«К сожалению, при ХОБЛ повреждения в легких постепенно накапливаются. Поэтому вы должны понимать, что болезнь не исчезнет сама по себе. Но мы в состоянии замедлить ее прогрессирование и поддерживать адекватную функцию легких максимально долго», - говорит Николасакис.

Если вы не можете самостоятельно побороть вредную привычку, то воспользуйтесь одной из многочисленных опций для лечения зависимости – никотиновый пластырь или жвачка, занятия с психотерапевтом, группы поддержки и др.

Миф №4: при ХОБЛ не стоит заниматься физкультурой

Правда: умеренные упражнения не повредят легким. В действительности они могут даже облегчить симптомы ХОБЛ, повысить выносливость, укрепить ваше сердце и снизить уровень стресса.

Если вы обнаружили, что одышка затрудняет выполнение физических упражнений, то знайте, что существуют специальные комплексные лечебные программы под названием легочная реабилитация. Они направлены на обучение больных правильной технике дыхания, лечебной физкультуре и основам рационального питания при ХОБЛ.

При подобных проблемах нужно выделять на лечебную физкультуру хотя бы по 20-30 минут не менее 3-4 раз в неделю. Комбинируйте безопасную кардиоразминку с упражнениями на растяжку и развитие силы. Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом перед новым комплексом. Отдыхайте до и после упражнений, начинайте не ранее чем через 1,5 часа после еды.

Как можно заподозрить ХОБЛ?

Первыми признаками хронических обструктивных заболеваний легких могут быть длительный кашель с мокротой, одышка, свистящее дыхание и чувство тяжести в груди. Эти симптомы могут говорить о чем угодно, поэтому следует как можно раньше обратиться к специалисту, пройти спирометрию и другие тесты

medbe.ru

