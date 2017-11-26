Мужской целлюлит

Согласно статистическим данным, проявления гиноидной липодистрофии (целлюлита) беспокоят более чем 90% женщин большинства развитых стран. По мнению большинства дерматокосметологов, это состояние развивается только у женщин, однако некоторые доктора оспаривают это положение, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Мы обследовали 310 пациентов (167 женщин и 143 мужчин) в возрасте от 17 до 46 лет. В результате обследования выявлены клинические признаки целлюлита у 127 (76%) женщин, ожирение разной степени тяжести у 15 (9%) женщин и у 21 (14%) мужчин. Таким образом, только у 12% женщин с целлюлитом было диагностировано ожирение, как сопутствующее заболевание. При этом мужчин с клиническими признаками целлюлита, как у страдающих ожирением, так и с нормальным индексом массы тела, нами выявлено не было. Результаты наших исследований подтверждают наличие целлюлита исключительно у женщин, а также обращают наше внимание на отсутствие прямой взаимосвязи между ожирением и наличием признаков целлюлита. Так у 112 (67%) пациенток с целлюлитом индекс массы тела соответствовал норме.



В научной литературе выделяют три основных фактора, способствующих формированию целлюлита: гормональный, алиментарный и сосудистый фактор.

• Гормональный фактор. Взаимосвязь между гипоталамусом и жировой тканью обеспечивает постоянство веса тела. Особое место в цепи этого взаимодействия отводится лептину. Важную роль отводят также нарушению метаболизма женских половых гормонов (эстрогенов, пролактина), дисбаланс которых приводит к торможению обмена жиров. Это объясняет тот факт почему наиболее часто целлюлит развивается у женщин в периоды наибольших гормональных изменений, таких как период полового созревания (резкий всплеск эстрогенов), вторая половина беременности (анаболические процессы), климакс (истощение гормональной функции яичников).

Значимое влияние на формирование целлюлита принадлежит дисбалансу содержания в крови адреналина,

активизирующему жировой обмен посредством воздействия на бета-адренорецепторы, а также норадреналина, который воздействуя на альфа-адренорецепторы блокирует липолиз. Альфа- и бета-адренорецепторы распределены достаточно равномерно в тканях организма, но, как оказалось, у женщин бета-рецепторов очень мало в области «галифе», но много в области лица и груди, чем и объясняется наиболее быстрое похудание этой области.

• Алиментарный фактор. Жировая ткань обладает наибольшей способностью увеличивать свой объем по сравнению с другими тканями тела. Несбалансированная диета или избыточное питание провоцирует гиперинсулинемию и усиливает продукцию жиров. Увеличение жировых клеток приводит к ухудшению микроциркуляции, развитию кислородного голодания и отека тканей.

• Сосудистый фактор. Нарушение лимфотока и кровотока наблюдается на всех фазах развития целлюлита. Затруднение венозного оттока и лимфостаз в области формирования целлюлита способствует увеличению капиллярной проницаемости,

точечным кровоизлияниям, что приводят к отеку подкожно-жировой клетчатки, нарушению микроциркуляции, развитию кислородного голодания, нарушению метаболизма коллагеновых волокон и к торможению обмена жиров.

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