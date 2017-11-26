Помогает ли витамин D при рассеянном склерозе

Американские ученые предполагают, что высокие дозы витамина D безопасны и эффективны при рассеянном склерозе. В частности, витамин D регулирует активность иммунной системы, которая принимает участие в развитии болезни, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

30 декабря на страницах журнала Neurology сотрудники Университета Джона Хопкинса высказали мнение, что больные рассеянным склерозом могут длительно принимать витамин D в дозах порядка 10 тысяч единиц в день для более эффективного контроля своего заболевания.

«Мы продемонстрировали, что витамин D в дозе 10 400 МЕ в сутки уменьшает долю иммунных клеток, участвующих в развитии рассеянного склероза. Но пока я не собираюсь ни к чему призывать, поскольку у нас недостаточно клинических данных», - сказал профессор неврологии Питер Калабрези (Peter Calabresi), ведущий автор исследования.

Исполнительный директор Национального общества рассеянного склероза США доктор Брюс Бебо (Bruce Bebo) согласен со своим коллегой и советует не делать поспешных выводов из результатов последнего исследования. Он отметил, что эта работа была слишком короткой, однако она дала исследователям ценную пищу для размышлений.

Напомним, что при рассеянном склерозе (РС) иммунная система больных повреждает миелиновые оболочки собственных нервных клеток в головном и спинном мозге, вызывая такие симптомы, как мышечная слабость, онемение, нарушение зрения, равновесия и координации движений. Симптомы болезни могут периодически затухать и вспыхивать с новой силой, что со временем РС все больше ограничивает больных.

Точные причины рассеянного склероза неизвестны, однако большинство ученых считает, что заболевание вызвано сочетанием генетической предрасположенности организма и внешних факторов, таких как вирусные инфекции (вирус герпеса 6-го типа, вирус Эпштейна-Барр, вирус кори).

Неадекватное употребление витамина D с недавних пор входит в число главных подозреваемых. Это предположение основано на выводах ученых, которые обнаружили связь между уровнем витамина D в крови и индивидуальным риском заболевания. В экспериментах на мышах витамин D облегчал проявления рассеянного склероза у животных. Но, по словам Бебо, прямых доказательств до сих пор нет.

Что же нового внес профессор Калабрези? Полученные результаты говорят нам, что для контроля заболевания нужны очень высокие дозы витамина D, что обычных профилактических доз для этого явно недостаточно.

Его команда набрала 40 взрослых пациентов с РС, которых разделили на две группы. На протяжении 6 месяцев первая группа получала 10 400 МЕ витамина D ежедневно – это в 17 раз больше, чем рекомендуют здоровым взрослым людям. Второй группе ученые давали по 800 МЕ в день, что всего лишь на треть выше рекомендуемой нормы.

В конце 6-месячного курса анализы выявили интересные изменения со стороны иммунной системы в первой группе: процент иммунных клеток, вырабатывавших белок интерлейкин-17, существенно снизился. Если говорить проще, то угроза для нервных клеток со стороны иммунной системы уменьшилась.

Также исследование продемонстрировало, что прием витамина D в высоких дозах на протяжении полугода относительно безопасен. Но ученые предупреждают, что такое лечение может повысить содержание кальция в крови и стать причиной камней в почках, плохого аппетита, слабости и запоров.

Профессор Калабрези сообщил, что в настоящее время в нескольких странах мира продолжается набор в клинические исследования, где пациентам с рассеянным склерозом будут давать витамин D в дозах от 5 до 10 тысяч МЕ. Возможно, результаты этих исследований позволят сделать витамин D частью терапии РС, но пока об этом говорить слишком рано.

Авторы призывают не принимать витамин D в высоких дозах без назначения врача!



medbe.ru