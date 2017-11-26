Какой вес идеален для сердца

Я уверен, что многие из наших читателей неоднократно задумывались о здоровом весе.

Именно о здоровом весе, а не об эстетичной фигуре для пляжа (понятия о красоте у каждого свои).

Серьезно, сколько нужно весить и какие параметры фигуры нужно иметь, чтобы риск для нашей сердечнососудистой системы был минимальным?

Предлагаю спросить об этом эксперта в области превентивной кардиологии доктора Лесли Шо (Leslie Cho) из Клиники Кливленда в США.

Больше, чем магическое число

Первое и главное. Нужно помнить, что масса тела – это не просто стрелка на весах. Женщины больше мужчин склонны зацикливаться на этих цифрах, на каком-то магическом для себя показателе. Но в реальности оптимальная масса тела – вещь гораздо более сложная.

При оценке своего здоровья нужно ориентироваться не на вес, а на показатель индекса массы тела (ИМТ), при котором учитываются рост и вес. Исходя из этой формулы, для взрослого человека идеален ИМТ от 18,5 до 24,9. Показатели от 25 до 29,9 считаются избыточным весом и требуют определенных перемен в жизни, а выше 30 – это уже ожирение, при котором необходимо лечение.

Придуманный около 200 лет назад, индекс массы тела до сих пор отлично работает. Но это тоже далеко не идеальный способ оценить идеальный вес. Он не учитывает физическую форму.

Сегодня существуют высокотехнологичные способы оценки процента мышечной, костной и жировой ткани в теле. Эти данные очень полезны. Ведь очевидно, что для мускулистого атлета с низким содержанием жира в теле один лишь ИМТ будет непоказателен.

Соотношение талии к бедрам

Ученые не раз заявляли, что обхват талии и соотношение талии к бедрам – это ценные данные для прогнозирования сердечнососудистого риска. Наряду с ИМТ, разумеется.

Считается, что соотношение талии к бедрам выше 0,89 у мужчин и 0,80 у женщин – это слишком много, и может негативно отразиться на сердечнососудистой системе в будущем. Надежность такой оценки была подтверждена в ходе исследования с участием 15 000 американцев, которых наблюдали на протяжении 14 лет подряд.

Дело в том, что у людей с большим животом (а именно у них соотношение выше) откладывается преимущественно висцеральный жир, то есть жир, который накапливается вокруг внутренних органов (в противоположность подкожному жиру).

Мы привыкли думать, что жир – это нечто инертное: лежит себе запас, ну и пусть лежит, просто носить тяжеловато. Но не все так просто. Лишний жир оказывает существенное влияние на обмен веществ и способствует повышению уровня воспаления в артериях, увеличивая риск смерти в результате инфаркта или инсульта.

Подведем итоги

Что же все это означает, особенно в свете противоречивых статей о диетах и похудении?

Это означает, что пытаться достичь идеального веса без хорошей физической формы – пустая затея с точки зрения здоровья. Нельзя сидеть без движения, утешая себя стрелкой весов. Даже если у вас нормальный ИМТ, но вы не тренируетесь и носите животик - забудьте о здоровом сердце.



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