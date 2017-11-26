Укрепление ногтей и уход за ногтями

Ногти, также как и другие части вашего тела, требуют ежедневного ухода. Под этим подразумевается деликатное мытье области вокруг ногтя, легкий массаж и периодическая обработка специальным маслом или кремом, и ванночки для ногтей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Массаж области кутикулы производится очень мягкой щеткой, предварительно намыленной глицериновым или детским мылом. При этом происходит легкий пилинг, освобождающий кутикулу от отмерших чешуек кожи и, главное, предупреждающий образование неэстетичных трещин, куда впоследствии может забиваться грязь.

Перед сном обязательно втирайте вокруг ногтей масло. Если руки запущены или подверглись разрушительным для них садово-огородным или ремонтным работам, лучше использовать специальное масло для кутикулы.

Если кутикула находится в приличном состоянии, вместо масла используйте обычный крем для рук. Нанесение крема на область кутикул активными массирующими движениями великолепно активизирует кровообращение ногтевого ложа и сглаживает все неровности и небольшие заусенцы.

В качестве заключительного аккорда промассируйте ногти выжатой половинкой лимона, обладающего размягчающими и отбеливающими свойствами.

Кроме роста кутикулы, небрежное отношение к ногтям в течение длительного времени приводит и к другой неприятности - росту заусениц.

Если кожа вокруг ногтя только начинает грубеть, помогут ежедневные ванночки из теплого оливкового масла. Но если есть неприятные надрывы в уголках ногтей, необходимо принимать срочные меры. Теперь понадобятся специальные щипчики для удаления заусениц, которыми можно воспользоваться после теплой ванночки с питьевой содой. Ни в коем случае не выдергивайте заусеницы - они начнут кровоточить,

что может привести к заражению. Если же надрывов нет, но кожа достаточно грубая, просто отшлифуйте ее пилкой.

Для укрепления самих ногтей вы можете воспользоваться парафиновыми ванночками и укрепляющими лаками. Ломким ногтям помогут лаки с кальцием, расслаивающимся - с фруктовыми кислотами. Если ноготь уже сломался, достаточно покрыть трещину специальным материалом для заклеивания ногтей и покрыть им трещину, а сверху нанести обыкновенную основу под лак или специальный гель для затвердевания искусственных ногтей.



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