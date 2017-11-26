Уход за ногтями

Красивые ногти прекрасно дополняют ухоженные руки. Здоровые ногти - твердые, гладкие и слегка розоватые. Уход за ногтями несложен при одном условии - он должен быть постоянным.

Стоит чуть ослабить уход за руками, как разросшаяся ногтевая кожица легко надрывается, появляются мелкие ссадинки. Если их не продезинфицировать сразу (йодом, жидкостью Кастелляни, “зеленкой”, марганцовкой), то это может грозить гнойной инфекцией. Бывает, что, несмотря на систематический уход за руками, заусеницы все равно образуются. Их нужно срезать ножницами или откусывать щипцами, а потом обязательно продезинфицировать эти места. Многим помогает избавляться от заусениц систематическое втирание любого жирного крема вокруг ногтей. После обработки ногтей нанесите питательный крем на руки и сделайте легкий массаж.

Для ухода за ногтями необходим специальный маникюрный набор. Он включает несколько пилок, большие и маленькие щипцы-кусачки, ножницы с изогнутыми концами, тупую лопаточку, деревянную или костяную палочку. Конечно, все эти инструменты нужно содержать в чистоте: кипятить либо протирать спиртом, одеколоном.

Ухоженные ногти красивы сами по себе, но если вы хотите покрасить их, то следите за тем, чтобы лак на ногтях, румяна и помада были выдержаны в одном тоне. Для того чтобы лак ложился равномерно, его наносят обязательно на сухие ногти, предварительно согрев руки. В качестве основы можно нанести бесцветный лак, а после его высыхания - цветной.

Пользоваться лаком постоянно не рекомендуется, периодически ногтям нужно давать отдых. Темный лак, нанесенный посредине ногтя, как бы укорачивает его, а ногти, полностью покрытые бесцветным или слабо окрашенным лаком, кажутся длиннее.

СЕКРЕТЫ МАНИКЮРА

Одно из главных средств ухода за ногтями - маникюр. Это придание им красивой формы, удаление (или отодвигание) полоски кожи (кутикулы), окружающей ногти, и в большинстве случаев покрытие их лаком.

Маникюрные приборы и руки перед обработкой ногтей надо тщательно вымыть теплой водой с мылом. Только таким образом можно избежать занесения инфекции, так как микроповреждения, возникающие при обработке ногтей, могут стать воротами для проникновения ее в организм. Необходимо также сразу после удаления полоски кожи вокруг ногтя протереть это место 3 %-ной перекисью водорода, а возникшие повреждения тотчас смазать йодом.

Ногти стригут не реже одного раза в две недели, придавая им миндалевидную или овальную форму. Оставлять длинные ногти не стоит - они легко ломаются. Красиво, когда свободный край ногтя выступает на 3-4 миллиметра. Если стричь ногти короче, их форма меняется, они выглядят шире, пальцы кажутся короче и толще.

Обрезав ногти, обязательно сгладьте острые (царапающие) края специальной пилкой. Двигайте ее легко, без нажима, только по направлению к середине, стараясь не стачивать гладкую поверхность ногтя. Подпиливать ногти следует в одном направлении - тогда они не будут расщепляться.

Длина ногтей на обеих руках должна быть одинаковой - разнобой производит впечатление неопрятности. Кожный валик, окружающий ноготь, иногда разрастается чуть ли не до половины его. Это негигиенично и некрасиво. В таком случае руки надо подержать 5-10 мин в теплой мыльной воде, слегка протереть питательным кремом и специальной лопаткой (она есть в каждом маникюрном наборе) осторожно отодвинуть валик вниз, чтобы ногти свободно “дышали”, лучше смотрелись.

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