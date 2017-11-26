Слоящиеся ногти: укрепление ногтей

Укрепление ногтей - одна из важнейших составляющих ухода за ногтями. Вследствие регулярного контакта с моющими средствами и другой бытовой химией, ногти, при неправильном обращении, страдают первыми - расслаиваются, становятся хрупкими и ломкими. На работе также нередки ситуации, когда постоянный контакт с вредными веществами служит источником нескончаемых проблем с ногтями.



Укрепление ногтей начинается с профилактики. Идеально - до минимума ограничить контакт рук с порошками и моющими средствами. Это достаточно легко сделать, если пользоваться при выполнении домашней работы перчатками, предварительно смазав руки кремом или глицерином. Хорошей практикой можно считать использование хлопчатобумажных перчаток для защиты рук везде, где это возможно. В отличие от резиновых, в них можно находится длительное время, не нарушая газообмен кожи.

Основа укрепления ногтей - прием витаминов и микроэлементов, и конечно, кальция (обязательно в комплексе с витамином Д). Для этого ежедневный рацион обогащается миндалем, инжиром, финиками, молочными продуктами (молоко, йогурт, творог). А также рыбой и красным мясом (железо), морковным соком (витамин А) и шпинатом (йод).



А вот необходимость приема желатина, как средства для укрепления ногтей, сегодня ставится наукой под сомнение. Желатин давно рекомендовали, как чудодейственный препарат для обеспечения здоровья ногтей (по 5 г в день - в течение 1 месяца, через месяц курс повторить), но до сих пор у исследователей нет убедительных данных, подтверждающих его эффективность.



Укрепление ногтей включает в себя и питание их маслом для ногтей или лечебным кремом для кутикулы. При нанесении масла для ногтей особое внимание уделяется контуру ногтя, а средство для кутикулы втирают в основание ногтя круговыми движениями большим пальцем другой руки. При этом размягченную кутикулу можно аккуратно отодвинуть апельсиновой палочкой, позволяя ногтю "дышать". Состав готовых средств для укрепления ногтей самый различный. Аллантоин и пантенол эффективно заживляют кутикулу, особенно после обрезного маникюра. Усилению роста ногтей способствуют липосомы и питательные вещества, стимулирующие образование новых клеток в зоне роста ногтевой пластины. Также крема могут содержать серные аминокислоты и кератин, протеины и витамин С, которые способствуют укреплению ногтей и улучшают их сопротивляемость вредным воздействиям окружающей среды.

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