Пять симптомов, которые женщина не должна игнорировать

Рак яичников и шейки матки могут проявлять себя по-разному.

Многие симптомы этих смертельных заболеваний размытые и обманчивые, напоминающие другие, более безобидные состояния.

В нашей статье доктор Мэриам Аль-Хилли, акушер-гинеколог из Клиники Кливленда (США), расскажет вам о пяти важных симптомах, которые могут свидетельствовать о раке и которые женщины ни в коем случае не должны игнорировать.

Все перечисленное ниже – повод для немедленного обращения к врачу!

1. Вагинальное кровотечение после менопаузы

В 90% случаев вагинального кровотечения после менопаузы врачи находят доброкачественную причину, однако в остальных 10% картина выглядит не столь радужно. По словам доктора Аль-Хилли, эти случаи могут быть связаны с раком эндометрия или раком шейки матки, поэтому стоит как можно скорее провериться.

2. Кровотечения между месячными

Любое вагинальное кровотечение, которое отличается от вашей нормы, должно рассматриваться как повод для беспокойства. Если кровотечения во время месячных стали обильнее, если кровотечения появляются между месячными, если у вас нарушился менструальный цикл – все это требует обращения к гинекологу!

3. Появление тазовых болей

Боли, рези и/или дискомфорт в животе, метеоризм, тошнота, нарушение работы кишечника (диарея, запор), визуальное увеличение живота являются возможными признаками рака, в том числе рака яичников.

4. Необъяснимая потеря/набор веса

Доктор Аль-Хилли говорит, что у женщин с раком яичников имеется сразу несколько причин для набора веса. Одна из них – это масса опухоли, которая без своевременной диагностики может вырастать до размеров футбольного мяча. Иногда набор веса обусловлен скоплением жидкости в брюшной полости.

5. Плохой аппетит

При раке яичников женщина нередко теряет аппетит, хотя само по себе это может говорить о сотне заболеваний и состояний. Если вы неожиданно для себя, без диет и упражнений, потеряли более 4-5 килограммов, не спешите прыгать от счастья – лучше сходить к врачу. Отсутствие аппетита может объясняться влиянием опухоли на обмен веществ.

Доктор Аль-Хилли отмечает, что перечисленные симптомы не должны приводить вас в ужас. Вполне вероятно, что ничего опасного у вас не обнаружат, однако сидеть сложа руки нельзя. Тем более что в самом обследовании нет ничего страшного – обычного осмотра может хватить, а при сомнении ваш врач порекомендует сделать биопсию или компьютерную томографию.

Будьте бдительны и оставайтесь здоровыми!

medbe.ru