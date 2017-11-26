Наращивание ногтей: советы

Ухоженные руки длинные ногти, лак, который держится неделями, – какая женщина не мечтает об этом! Но что делать, если ногтевые пластины, особенно после родов, стали тонкими и ломкими, а бытовые заботы и уход за ребенком окончательно довели их до плачевного состояния? Конечно, можно попробовать укрепить свои ногти при помощи витаминов и тщательного ухода. Но у молодых мам, к сожалению, не хватает времени на подобные процедуры. Да и ожидаемый эффект появится нескоро. Более простой и кардинальный метод – сделать наращивание ногтей.



Технология

Технологий, связанных с наращиванием искусственных ногтей, в настоящее время достаточно много. Наиболее популярные из них - тканевая, акриловая и гелевая. В чем их суть?



Тканевая.

Для наращивания ногтей в ней используется ткань - шелк, лен, файбергласс (стекловолокно). Натуральные ногти укорачиваются, и на них крепятся типсы , которые укрепляются вырезанными из ткани лоскутками, в соответствии с формой ногтей. Каждый лоскуток предварительно обрабатывается специальным клеящимся раствором. При использовании тканевой основы натуральный ноготь испытывает наименьшее раздражение, в этом ее несомненное преимущество. Однако такие ногти непрочные. Они часто обламываются и трескаются. Поэтому в последнее время ткань активнее используется в гелевой технологии (см. далее) для ремонта наращенных треснувших и восстановления сломанных ногтей: ее укладывают между слоями геля, чтобы увеличить прочность искусственного ногтя.



Акриловая.

При этой технологии мастера используют специальное вещество - акрил. Оно представляет собой порошок или пудру, которые в сочетании со специальной жидкостью (ликвидом) превращается в густую, быстро затвердевающую на воздухе массу. Акриловые ногти можно нарастить как при помощи типсов, так и на формах . Главная сложность для мастера при работе с акрилом - успеть равномерно распределить массу по поверхности ногтя до ее застывания. После того, как акрил затвердеет, оставшиеся неровности сверху и утолщения по бокам тщательно спиливают, а затем ногти полируют. Процедура это весьма длительная. У опытного мастера на наращивание ногтей по акриловой технологии уходит около трех часов, а новичку потребуются все четыре. И если салон или мастер, который производит наращивание, не желает идти на дополнительные затраты ради комфорта клиентов, возможно, все это время клиентке придется вдыхать акриловую пыль и терпеть не самый приятный запах. Однако в последнее время в индустрии искусственных ногтей появилась новейшая технология по созданию суперсовременных скульптурных акриловых ногтей без пыли и запаха



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