Пятнистые ногти: что делать

Пятна на ногтях – это не только косметический дефект, но и сигнал о неприятностях со здоровьем. Как расшифровать это предупреждение?

Проблемные ногти всегда говорят о неприятностях со здоровьем или же о пренебрежительном к нему отношении. Доказательством этого служат лейконихии – пятна на ногтях. Чаще всего они появляются у тех, кто сидит на жестких и несбалансированных диетах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Нехватка витаминов и микроэлементов может вызвать появление на ногтевых пластинах белых пятен или полосок. Они могут иметь различную форму, направленность и размеры.

Свою роль играет недостаток цинка, дефицит кальция и железа. А уж про витамины – особенно А, Е и С – и говорить нечего. Их нехватка мгновенно сказывается на состоянии ногтей.

Недостаток белков тоже вызывает изменения на ногтях. На них появляются парные поперечно расположенные полоски. Эти изменения чаще всего появляются при хронических почечных заболеваниях, провоцирующих излишнее выведение белков из организма.

Эти болезни могут приводить к хронической почечной недостаточности, которая тоже оставляет на ногтях свое индивидуальное "клеймо". Называется оно "половина на половину". Изменения заключаются в том, что нижняя половина ногтя приобретает белый цвет, а верхняя – остается гладкой и розовой. Такая картина должна заставить человека обратиться к специалисту по почкам.

Иногда на ногтях появляются так называемые линии Бо. Это самые странные изменения. Они могут возникнуть из-за множества причин. Но чаще всего эти линии являются признаком непрофессионально сделанного маникюра. Если женщина самостоятельно обрабатывает кутикулу,

слишком сильно давит на инструмент или слишком сильно отодвигает кожицу, то ноготь травмируется. На нем появляются поперечные полоски, которые гуще всего расположены в области лунки. Здесь ничего поделать нельзя, нужно просто подождать пока отрастет ноготь. И, конечно же, нужно аккуратнее делать себе маникюр, а еще лучше – довериться опытным рукам профессионала

nedug.ru