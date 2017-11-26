Озонотерапия в борьбе с целлюлитом

Во время грозы электрические разряды расщепляют молекулы кислорода на два отдельных атома, которые в свою очередь соединяются тремя атомами и образуют совершенно новый газ - озон. Содержание озона в атмосфере земли не равномерно, его количество увеличивается при удалении от её поверхности. На высоте 20-30 км. находится наибольшая концентрация этого газа, образуя "озоновый щит" - этот слой защищает нас от воздействия ультрафиолетовых лучей. Так как нормально состояние для молекулы кислорода это соединение двух атомов, поэтому в озоне третий атом стремиться отсоединиться - это и делает этот газ отличным окислителем.

Окислительно-восстановительные процессы в теле человека - это залог обменных процессов. Поэтому озон применяется и как природный антибиотик и как сжигатель жира, а так же он в четыре раза усиливает функции иммунитета. Применение озона очень эффективно при лечении целлюлоза и избавлении от лишних жировых отложений. Озон окисляет жиры и образует пероксиды которые являются губительными для бактерий и грибков. Этой процедурой вы "убиваете двух зайцев одновременно" и избавляетесь от нежелательного целлюлоза и помогаете своему иммунитету. Обычно стараются назначить 10 процедур с интервалом в месяц, но количество сеансов может зависеть от степени целлюлита. Озонотерапия это не только клиническое направление внутри клиники или косметологического кабинета, существует множество специализированных озонотерапевтических клиник где осуществляется комплексное лечение озоном. В таких узкопрофильных клиниках присутствует и производство озонаторов для обработки воды и медицинских препаратов.

В России исследования по взаимодействию озона с тканями живых организмов впервые были проведены в 1876 году. Началось использование озона в ингаляциях, при лечении бронхиальной астмы. Только спустя некоторое время озон стали вводить в качестве инъекций в организм человека.

Борьба с целлюлитом с помощью озона является самой эффективной. Озоновые инъекции помогают расщеплять жир и улучшить обменные процессы в тканях, а так же полностью уничтожают целлюлозные узелки. Сама процедура заключается в то, что под кожу вводится озон с помощью мультиинжектора с очень тонкими иглами. Эффект от лечения озоном, очень похож на эффект после липосакции, но сама процедура является более безопасной и практически безболезненной. А так же не требует хирургического вмешательства и послеоперационного периода на восстановление.



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