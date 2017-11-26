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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дефицит витамина D повышает риск лейкемии
    Опубликовано: 2017-11-26 08:44:21

    Результаты нового исследования, опубликованного в PLOS One, говорят о том, что многие необъяснимые случаи лейкемии связаны с дефицитом витамина D из-за недостаточного воздействия солнечного света, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Лейкемия (лейкоз или белокровие) – это обширная группа злокачественных заболеваний, поражающих систему кроветворения и приводящих к появлению в крови многочисленных клеток-клонов из опухолевой ткани, которая постепенно замещает нормальные кроветворные ростки.

    В 2012 году во всем мире было зарегистрировано около 352 000 новых случаев лейкемии, из которых только в США было диагностировано более 54 000.

    Считается, что на самом деле лейкозы встречаются чаще, но статистика занижена из-за того что во многих развивающихся странах не налажена диагностика.

    Ученые до сих пор не знают точных причин лейкемии, среди которых называют целый комплекс генетических и внешних факторов. Некоторые исследования показывают, что 25-гидроксивитамин D (25(OH)D), метаболит витамина D, взаимодействует с лейкозными клетками ОМЛ – острого миелобластного лейкоза. Более того, у многих пациентов с ОМЛ изначально понижен уровень витамина D. Случайно ли?

    Хотя витамин D содержится во многих пищевых продуктах, таких как яичный желток, сыры, рыбий жир, его поступление с пищей в целом невелико. Значительную часть витамина D человек получает под действием солнечных лучей – ультрафиолета В (UVB) – которые инициируют синтез эргокальциферола в клетках кожи.

    Автор последнего исследования доктор Кедрик Гарланд (Cedric Garland), сотрудник отделения семейной медицины и общественного здоровья Университета Калифорнии в Сан-Диего, решил найти связь между уровнем витамина D и риском лейкемии.

    Чем дальше от экватора, тем выше риск
    Данные для исследования были взяты из всемирной базы GLOBOCAN 2012 Международного агентства по изучению рака (IARC). Ученые рассматривали заболеваемость лейкемией в 172 странах, учитывая их удаленность от экватора и среднегодовой уровень солнечного излучения.

    Выяснилось, что в таких удаленных от экватора странах, как США, Новая Зеландия, Канада и Ирландия, заболеваемость лейкемией практически вдвое выше, чем в Нигерии, Боливии, Самоа или на Мадагаскаре.

    Ученые поясняют, что вдали от экватора сквозь земную атмосферу пробивается гораздо меньше ультрафиолета В, из-за чего у населения этих регионов продукция витамина D может быть недостаточной.

    «Мы полагаем, что адекватный уровень витамина D в организме важен для профилактики лейкемии. Но, несмотря на беспрецедентные масштабы нашего исследования, этот вопрос нуждается в дальнейшей проработке. Нами не были учтены все факторы, влияющие на риск лейкемии», - признают авторы.

    Как бы то ни было, в последние годы по всему миру все чаще появляются сообщения о неожиданных эффектах витамина D. Например, перед Рождеством издание Medical News Today сообщало, что прием высоких доз витамина D связан с повышением риска падений и травм у пожилых людей.

    medbe.ru

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