Эректильная дисфункция (ЭД) – это одно из самых стрессовых состояний, которое только может пережить мужчина. Неудивительно, что сильная половина человечества веками ищет способы защититься от нее. Новое исследование говорит о том, что для «мужской силы» вовсе не обязательно есть морских коньков и прочую экзотическую живность – достаточно разнообразить свой рацион фруктами, ягодами и красным вином. Профессор Эдин Кэссиди (Aedin Cassidy) из Университета Восточной Англии вместе со своими коллегами из Гарварда пишет, что продукты с высоким содержанием флавоноидов исключительно полезны для мужчин. По словам профессора, богатая флавоноидами диета по своему влиянию на потенцию сопоставима с 5 часами спортивной ходьбы еженедельно. В последнем номере The American Journal of Clinical Nutrition ученые заявляют, что благодаря такому питанию и спорту можно снизить риск эректильной дисфункции на 21%. Только в Соединенных Штатах около 30 миллионов мужчин страдают эректильной дисфункцией. Под ЭД подразумевается неспособность достигнуть и поддерживать эрекцию, достаточную для совершения полового акта. Мужчины старше 60 лет имеют наибольший риск ЭД – более 12% мужчин данной возрастной категории жалуются врачам на проблемы с эрекцией. «Мы давно знаем, что определенные пищевые продукты, которые содержат много биофлавоноидов, могут защищать от сахарного диабета и сердечнососудистых заболеваний. Но это, насколько мне известно, первое научное исследование, выявившее связь между флавоноидами и эректильной дисфункцией», - отмечает профессор Кэссиди. В ходе своей последней работы ученые проанализировали истории 50 тысяч мужчин среднего возраста. Каждые 4 года, начиная с 1986, собирались данные об их сексуальных проблемах и особенностях рациона. Факты об эректильной дисфункции: - риск ЭД повышается при диабете, гипертензии, заболеваниях сердца и кровеносных сосудов

- очень часто ЭД связана с психологическими проблемами, тревожным расстройством и депрессией

- частота ЭД неуклонно растет с возрастом: после 70 лет 30% мужчин имеют нарушение эрекции Профессор Кэссиди говорит, что за время исследования у трети участников вновь возникла эректильная дисфункция. При этом ЭД значительно реже настигала мужчин, регулярно употреблявших фрукты и овощи, которые содержат природные флавоноиды, в особенности антоцианы, флавоны и флаваноны. Напомним, что антоцианы можно найти в чернике, голубике, вишне, клубнике, черной смородине и редисе, а флавоны и флаваноны в основном содержатся в цитрусовых – грейпфруте, апельсине, свити, лимоне и др.. «Важнейшими источниками антоцианов, флавонов и флаванонов в Соединенных Штатах являются клубника, черника, красное вино, яблоки, груши и цитрусовые», - говорит профессор Кэссиди. Мужчины, которые едят достаточно фруктов и ягод, страдают эректильной дисфункцией в среднем на 14% реже, а если объединить здоровое питание с подвижным образом жизни, то можно снизить риск этого неприятнейшего заболевания на 21%, а в молодом возрасте эффект будет еще выше! Но ученые с сожалением констатируют, что большинство мужчин ест всего пару порций фруктов в неделю, а также не выполняет рекомендации Американской ассоциации сердца (АНА) по физическим нагрузкам. Мы не случайно упомянули АНА. Как образно выразился гарвардский профессор эпидемиологии Эрик Римм (Eric Rimm), эректильная дисфункция – это барометр, который сообщает мужчине о плохом состоянии сосудов и высокой вероятности сердечнососудистых событий, в том числе инфаркта. По мнению доктора Римма, физические упражнения в сочетании с флавоноидной диетой направлены в первую очередь на оздоровление сосудов, а сохранение потенции – это уже второй, логичный результат. Иными словами, что полезно для сосудов, то полезно и для «мужской силы». Кстати, в мае прошлого года на страницах PLOS One сообщалось, что всего три чашки кофе в день могут снизить риск эректильной дисфункции на 42%. Причем для этой цели подойдет даже кофе без кофеина. medbe.ru