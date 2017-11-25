  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Фрукты и ягоды защищают от эректильной дисфункции
    Опубликовано: 2017-11-25 22:24:38

    Эректильная дисфункция (ЭД) – это одно из самых стрессовых состояний, которое только может пережить мужчина.

    Неудивительно, что сильная половина человечества веками ищет способы защититься от нее.

    Новое исследование говорит о том, что для «мужской силы» вовсе не обязательно есть морских коньков и прочую экзотическую живность – достаточно разнообразить свой рацион фруктами, ягодами и красным вином.

    Профессор Эдин Кэссиди (Aedin Cassidy) из Университета Восточной Англии вместе со своими коллегами из Гарварда пишет, что продукты с высоким содержанием флавоноидов исключительно полезны для мужчин.

    По словам профессора, богатая флавоноидами диета по своему влиянию на потенцию сопоставима с 5 часами спортивной ходьбы еженедельно.

    В последнем номере The American Journal of Clinical Nutrition ученые заявляют, что благодаря такому питанию и спорту можно снизить риск эректильной дисфункции на 21%.

    Только в Соединенных Штатах около 30 миллионов мужчин страдают эректильной дисфункцией. Под ЭД подразумевается неспособность достигнуть и поддерживать эрекцию, достаточную для совершения полового акта.

    Мужчины старше 60 лет имеют наибольший риск ЭД – более 12% мужчин данной возрастной категории жалуются врачам на проблемы с эрекцией.

    «Мы давно знаем, что определенные пищевые продукты, которые содержат много биофлавоноидов, могут защищать от сахарного диабета и сердечнососудистых заболеваний. Но это, насколько мне известно, первое научное исследование, выявившее связь между флавоноидами и эректильной дисфункцией», - отмечает профессор Кэссиди.

    В ходе своей последней работы ученые проанализировали истории 50 тысяч мужчин среднего возраста. Каждые 4 года, начиная с 1986, собирались данные об их сексуальных проблемах и особенностях рациона.

    Факты об эректильной дисфункции:

    - риск ЭД повышается при диабете, гипертензии, заболеваниях сердца и кровеносных сосудов
    - очень часто ЭД связана с психологическими проблемами, тревожным расстройством и депрессией
    - частота ЭД неуклонно растет с возрастом: после 70 лет 30% мужчин имеют нарушение эрекции

    Профессор Кэссиди говорит, что за время исследования у трети участников вновь возникла эректильная дисфункция.

    При этом ЭД значительно реже настигала мужчин, регулярно употреблявших фрукты и овощи, которые содержат природные флавоноиды, в особенности антоцианы, флавоны и флаваноны.

    Напомним, что антоцианы можно найти в чернике, голубике, вишне, клубнике, черной смородине и редисе, а флавоны и флаваноны в основном содержатся в цитрусовых – грейпфруте, апельсине, свити, лимоне и др..

    «Важнейшими источниками антоцианов, флавонов и флаванонов в Соединенных Штатах являются клубника, черника, красное вино, яблоки, груши и цитрусовые», - говорит профессор Кэссиди.

    Мужчины, которые едят достаточно фруктов и ягод, страдают эректильной дисфункцией в среднем на 14% реже, а если объединить здоровое питание с подвижным образом жизни, то можно снизить риск этого неприятнейшего заболевания на 21%, а в молодом возрасте эффект будет еще выше!

    Но ученые с сожалением констатируют, что большинство мужчин ест всего пару порций фруктов в неделю, а также не выполняет рекомендации Американской ассоциации сердца (АНА) по физическим нагрузкам.

    Мы не случайно упомянули АНА.

    Как образно выразился гарвардский профессор эпидемиологии Эрик Римм (Eric Rimm), эректильная дисфункция – это барометр, который сообщает мужчине о плохом состоянии сосудов и высокой вероятности сердечнососудистых событий, в том числе инфаркта.

    По мнению доктора Римма, физические упражнения в сочетании с флавоноидной диетой направлены в первую очередь на оздоровление сосудов, а сохранение потенции – это уже второй, логичный результат. Иными словами, что полезно для сосудов, то полезно и для «мужской силы».

    Кстати, в мае прошлого года на страницах PLOS One сообщалось, что всего три чашки кофе в день могут снизить риск эректильной дисфункции на 42%. Причем для этой цели подойдет даже кофе без кофеина.

    medbe.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.