Основные причины хронического фарингита

Фарингит (воспаление глотки) является одним из проявлений ОРВИ, то есть имеет вирусное происхождение. Иногда фарингит может быть вызван и бактериями - чаще всего это бывает стрептококк, который вызывает ангину, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Основные причины хронического фарингита:

- повторные острые заболевания глотки,

- хронические заболевания носа и его придаточных пазух, миндалин,

- длительное раздражение слизистой оболочки глотки при курении,

- а также при злоупотреблении спиртными напитками, воздействии пыли, вредных газов, переохлаждении.

Симптомы фарингита:

- Сухость в глотке.

- Кашель, першение.

- Ощущение инородного тела в горле.

- Боль в горле, особенно сильная при глотании.

- Ухудшение самочувствия (общее недомогание, слабость, головная боль, повышение температуры тела).



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