Фарингит (воспаление глотки) является одним из проявлений ОРВИ, то есть имеет вирусное происхождение. Иногда фарингит может быть вызван и бактериями - чаще всего это бывает стрептококк, который вызывает ангину, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Основные причины хронического фарингита:
- повторные острые заболевания глотки,
- хронические заболевания носа и его придаточных пазух, миндалин,
- длительное раздражение слизистой оболочки глотки при курении,
- а также при злоупотреблении спиртными напитками, воздействии пыли, вредных газов, переохлаждении.
Симптомы фарингита:
- Сухость в глотке.
- Кашель, першение.
- Ощущение инородного тела в горле.
- Боль в горле, особенно сильная при глотании.
- Ухудшение самочувствия (общее недомогание, слабость, головная боль, повышение температуры тела).