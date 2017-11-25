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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Основные причины хронического фарингита
    Опубликовано: 2017-11-25 21:24:53

    Фарингит (воспаление глотки) является одним из проявлений ОРВИ, то есть имеет вирусное происхождение. Иногда фарингит может быть вызван и бактериями - чаще всего это бывает стрептококк, который вызывает ангину, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Основные причины хронического фарингита:
    - повторные острые заболевания глотки,
    - хронические заболевания носа и его придаточных пазух, миндалин,
    - длительное раздражение слизистой оболочки глотки при курении,
    - а также при злоупотреблении спиртными напитками, воздействии пыли, вредных газов, переохлаждении.

    Симптомы фарингита:
    - Сухость в глотке.
    - Кашель, першение.
    - Ощущение инородного тела в горле.
    - Боль в горле, особенно сильная при глотании.
    - Ухудшение самочувствия (общее недомогание, слабость, головная боль, повышение температуры тела).

    nmkd.ru

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